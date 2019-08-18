阿根廷總統初選失利引發市場動盪　財政部長辭職

阿根廷總統馬克里於8月11日的總統初選失利，導致該國市場動盪。在國家陷入金融危機之際，財政部長杜霍夫內17日突然辭職。

阿根廷總統馬克里在8月11日的大選中得票率落後對手，導致該國金融市場波動。該國財政部長杜霍夫內（圖）在周末宣布辭職。（路透社）

馬克里（Mauricio Macri）雖在14日急急推出紓困措施，卻未能阻止該國貨幣阿根廷披索的跌勢。來到16日，評級機構惠譽及標普全球公司也將該國債務評級降至垃圾級別，指其有可能發生主權違約。

11日的初選結果顯示馬克里的總統之位有可能要拱手讓人。反對派候選人費爾南德斯（Alberto Fernandez）領導的組合得票率為47.7%，馬克里組合的得票率為32.23%。自選舉結果出爐後，該國貨幣披索一週內價值蒸發四分一，是2001年債務違約以來最大的市場崩潰。

杜霍夫內（Nicolás Dujovne）在呈交總統的辭職信中表示自己已全力以赴。他也寫道：「我相信，鑒於這種情況，您（馬克里）領導的政府需要在經濟領域進行重大更新。」

阿根廷近年經濟問題嚴重，而在披索走貶的情況下，進口產品價格會上漲，已屆22%的通脹率料將進一步走高，對於一個已苦於雙位數失業率以及全國有三分之一貧窮人口的國家來說，無疑是百上加斤。

阿根廷總統府17日發聲明，指杜霍夫內的職位由拉昆薩（Hernán Lacunza）接任。他現年50歲，自2015年12月起擔任該國人口最多的布宜諾斯艾利斯省的財長。他在2005至2010年間擔任央行的總經理以及首席經濟師，之後創辦經濟顧問公司Empiria。他曾說需與國際貨幣基金組織維持開放的溝通渠道，同時照顧阿廷人所需。