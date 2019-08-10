阿根廷總統大選初選　經濟困境下對緊縮政策公投

阿根廷總統大選初選8月11日舉行，中間偏右的總統馬克里（Mauricio Macri）將迎來中間偏左候選人費爾南德斯（Alberto Fernandez）的挑戰。外界視大選為對馬克里緊縮政策的公投。

前總統幕僚長、庇隆主義者費爾南德斯（Alberto Fernandez）夥拍前總統克里斯蒂娜（Cristina Fernández de Kirchner）出戰總統大選。（AP）

阿根廷的黨內初選向來受到密切關注，原因是各黨初選都是同時進行，而且選民必須參與投票。因此，初選亦被視為是對候選人支持度的公投。所得票數不足總票數1.5%的政黨將無緣出戰10月27日舉行的第一輪投票。

民調顯示，馬克里的支持度近月有上升趨勢，但仍未超越費爾南德斯，前經濟部長拉瓦尼亞（Roberto Lavagna）大幅落後。布宜諾斯艾利斯大學政治科學教授託內利（Luis Tonelli）形容，自1983年結束軍政府獨裁統治以來，未曾見過如此緊湊和充滿不確定的選舉過程。

馬克里在2015年當選總統，承諾以自由市場政策復興經濟，提高透明度和開放國際市場，並指會改善與美國的關係。惟阿根廷一直未能走出經濟危機，通脹高企，貨幣貶值，失業率達10%。馬克里政府削減補貼更引起大型示威。