新加坡總理李顯龍：中美緊張局勢短期難解

新加坡總理李顯龍8月18日晚上發表2019年國慶群眾大會演說。他指出中國和美國都未找到處理其分歧的萬靈丹，中美緊張局勢不會在短期內解決，這將影響全球秩序。

李顯龍指出，中美糾紛讓各國處於矛盾之中，但他認為包括新加坡在內，任何國家都不應選邊站。（VCG）

李顯龍在國慶群眾大會（National Day Rally）的演講指出，中美糾紛讓各國處於矛盾之中，但他認為包括新加坡在內，任何國家都不應選邊站。

李顯龍說，在美國須努力與中國建立有建設性的雙邊關係，並認識到阻止後者的崛起「既不可能也不明智」，中國作為全球大國，「應為其他國家着想，並考慮它們的利益及看法。但令人遺憾和擔憂的是，中國和美國都未有找到能處理他們分歧的萬靈丹，他們的緊張局勢不會在短期內解決，這將影響全球秩序。」

新加坡不選邊站

李顯龍亦在演說中談及中美與新加坡的關係，他指新加坡與兩國都是好朋友，希望關係保持不變。他指中國與新加坡「有同文同種的優勢，有助於我們延續並加深民間與文化上的交流，幫助兩國建立友好關係，了解彼此並成為合作夥伴」。不過他提醒，新加坡人最終都是新加坡人，有其歷史及文化，新加坡人對時事有自己的看法和政治立場。

李顯龍指，新加坡作為華人居多的國家，有時會讓該國處一個艱難的位置，因為其言論和行動容易被人誤解，尤其是當中美發生矛盾時，如新加坡支持中國，美國或其他國家會認為新加坡是華人人口為主的國家，所以會對中國有求必應，但如支持美國，中國也可能會誤解。

李顯龍說，新加坡在任何情況下都須依據原則辦事而不受情緒影響，「當我們能同意其中一個大國的看法，我們會這麼做，如我們不能這樣做的時候，我們須維持並解釋我們的立場。」