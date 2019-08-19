貿易戰關鍵時刻來臨　輿論熱議特朗普能否再給華為寬限期

美國商務部允許中國科技公司華為繼續購買一些美國產品的「臨時許可」將於8月19日到期。華為能否再獲得美國寬限期受到外界關注。

白宮表態自相矛盾

多家西方媒體8月16日報道稱，預計美國商務部將延長對華為允許從美國企業購買產品的寬限期90天，將於8月19日宣布這一消息。

消息人士透露，該許可證已成為美國與中國貿易談判中的一個重要籌碼，相關背景撲朔迷離， 8月19日到期前，延長許可期限的決定仍有可能改變。

美國國家經濟委員會（National Economic Council）主任庫德洛（Larry Kudlow）8月18日早些時候表示，美國商務部將延長對華為的「臨時通用許可證」三個月，作為美中貿易談判展現「誠意」的姿態。

但是美國總統總統特朗普（Donald Trump）18日晚表示，即便美國政府正在考慮是否延長對中國電信業巨頭華為公司的許可寬限期，但他不希望美國與華為進行商業往來。

特朗普表示，「華為是一家我們可能根本不會與之做生意的公司。」特朗普說：「我們將在不久的將來對此做出決定。」

禁令延期可能性有多大

美國福克斯新聞網刊文稱，美中貿易戰中又一個關鍵的最後期限臨近，是否繼續給華為「臨時許可」，將對科技股產生重大影響。此前，高盛分析師將8月19日稱作「對股市至關重要的日子」，因為美國政府對華為的禁令可能進一步升級兩國的貿易爭端。

美國《一週》雜誌評論稱，如果「臨時許可」延期消息屬實，這將是一週之內，美國的第二次重大延期舉措。此前美國宣布推遲對部分輸美中國商品加徵10%的關税。

新加坡《聯合早報》看來，這將是美國向中國示好的舉動。不過，這背後也有來自美國國內的壓力。華為的許多供應商已經向美國當局要求獲得特別許可，以向華為出售產品。

路透社報道稱，「臨時許可」是為了最大限度減少對美國公司的影響，華為的很多客戶在美國農村地區運營網絡。

談到被美國列為「實體清單」對華為的業務有什麼影響，中國華為創始人任正非表示，如果美國對華為進行封鎖並不讓谷歌（Google）向華為提供安卓系統（Android），那麼屆時世界上會出現第三種系統，對美國稱霸世界來說不利。

談到美國對華為的封鎖，任正非笑着表示：「如果沒有特朗普的宣傳，全世界人民不會知道華為這麼厲害、這麼好。我們的市場空間是特朗普幫我們打開的。」

任正非還稱：「我們不在乎世界上哪些國家買我們，不買我們，因為我們現在的根本問題是賣不過來，不能供應這麼多。」