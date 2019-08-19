特朗普拒談是否與習近平通了電話 堅稱不要糟糕的協議

中美貿易戰近來出現了和緩的信號，美國總統特朗普稱即將和中國國家主席習近平通話，但是18日被記者問到相關事情時，特朗普卻不願置評。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月18日在新澤西登上「空軍一號」前接受了記者的採訪。

特朗普8月15日曾對記者說，中美貿易戰不會持續太久，他很快將同習近平通話。他還說，兩國代表9月份在華盛頓的會談也仍在計劃中。路透社8月17日報道稱，特朗普和中國國家主席習近平預計會在本週末通話，討論華為問題。

但是，18日，當被問到是否同習近平通話了時，特朗普說：「我無法置評。」

當被問到中美談判進度時，特朗普說習近平顯然在想一些事情，因為他本可以行動得更快一些。「所以我認為他至少在想一些事情給你，同貿易有關。」

當被問到為什麼不能就是否與習近平通話了發表評論時，特朗普說：「我就是不想評論而已。」

記者追問：「下週是否有通話安排？」特朗普則回答說，他隨時能夠和習近平通話。「但是，他知道我的想法。我只是不能評論我是否與他通話了。但是我可以告訴你：我們同中國正在開展非常、非常實質性的對話。」

特朗普還說，中國現在的經濟表現很糟糕，由於他加徵的關税，中國正經歷27年來最糟糕的一年。中國想要回到談判桌。很多公司正在離開中國。

特朗普還說，中國正為關税埋單，想要達成協議。「我還沒有準備好。」

特朗普還說：「我們的國家將比以往更加強大。如果我簽署一份糟糕的協議，在中國問題上罷手，股市會上漲，但是這麼做是不對的。我還沒有準備好達成協議。中國想要達成協議，我還沒有準備好。」

美國給予華為從美國購買產品的寬限期8月19日將到期，有媒體稱，美國將給予華為90天的新寬限期。對此，特朗普迴應記者說，不會給予新的寬限期，這只是媒體的報道，他很驚訝。「我們或許根本就不會同華為打交道。」

據悉，中美貿易戰在8月12日至18日這一週出現了和緩的迹象。在美國股市暴跌以及中國強硬反擊的背景下，美國頻頻釋放善意。美國原計劃9月1日開始對中國另外3,000億美元商品加徵新關税，美國貿易代表辦公室8月13日發聲明說，將對華3,000億商品中的部分商品的徵税時間從9月1日推遲到12月15日，這部分產品總價值大約1,500億美元。

8月16日，美國貿易代表辦公室又對關税清單做出第二輪調整：中國產傢俱、路由器、嬰兒用品等商品被移出清單，將不受本輪10%關税影響。據悉，這份豁免清單列出了44中國輸美產品種類，涉及總值78億美元的產品。

路透社8月17日還援引消息人士爆料稱，美國商務部預計將延長對華為公司的購貨許可，允許該公司繼續從美國公司進貨，為現有客戶提供服務。消息來源稱，華為的「臨時通用許可證」將延長90天。