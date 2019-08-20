G7峰會或44年來首次不發表共同宣言：特朗普是一大變數

即將於8月24日至26日舉行的G7峰會有可能迎來44年首次無首腦共同宣言的結果，這是由於各國間就多個問題存在意見分歧，而美國總統特朗普（Donald Trump）的「特立獨行」或將增添更多變數。

特朗普的「反覆無常」不僅令美國官員頭痛，也讓多國元首吃了不少苦頭。（AP）

8月24日至26日在法國比亞里茨舉行的七大工業國集團（G7）峰會有可能以不發表首腦共同宣言結束。

據日本廣播協會（NHK）網站8月20日報道，由於各國在自由貿易和地球變暖對策上意見差距較大，因此各國目前正在向不發表共同宣言的方向進行調整。若此次G7峰會沒有發表宣言，這將是自1975年起G7峰會舉辦以來首次發生的狀況。

據NHK透露，6月在日本大阪舉行的二十國集團（G20）首腦峰會上，各國就自由貿易和全球變暖對策等問題上曾出現分歧，因此G7峰會為避免這種狀況重演，決定不發表共同宣言。

韓國紐西斯通訊社8月20日報道指出，特別是發動貿易戰令全球經濟產生動盪、對氣候變化持否定態度的特朗普，他的存在本身就很難讓G7國家間達成共識。

報道指出，在2018年6月於加拿大舉行的G7首腦會談上，特朗普就自由貿易問題提出「美國優先主義」，使其他6個國家的首腦「吃盡苦頭」。尤其是特朗普在當時突然表示將集中與朝鮮國務委員會委員長金正恩的首次會談，並且單方面結束G7峰會前往新加坡，此番舉動也令其他國家元首措手不及。

不過NHK預測稱，即使不發表共同宣言，「非洲夥伴關係」、「與不平等做鬥爭」等各領域的峰會討論成果仍將整理成文件。