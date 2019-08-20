法國G7峰會舉行前夕　馬克龍與普京先會面

七大工業國集團（G7）峰會在8月24日至26日舉行的前夕，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月19日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。外界認為克里米亞問題會是兩人會談時的重點議題，馬克龍希望恢復2015年《明斯克協議》（Minsk Agreement）的進程，另外還包括伊朗及敘利亞等問題。

馬克龍估計會嘗試說服普京與西方國家修補關係，讓俄羅斯「歸隊」，將G7變回G8。（Getty Images）

馬克龍曾在7月27日宣布，他會在8月19日於法國總統夏季渡假地、中世紀古堡佈雷岡鬆城堡（Fort de Brégançon）接待俄羅斯總統普京。除了上述的議題，馬克龍估計亦會嘗試說服普京與西方國家修補關係，讓俄羅斯「歸隊」，將G7變回G8。

俄羅斯2014年3月18日將克里米亞併入俄羅斯聯邦，因此而被逐出G8，而普京亦將不會出席在法國比亞裏茨（Biarritz）所舉行的G7峰會。

外界預期，馬克龍會在出席G7峰會時，與其他國家領袖報告他與普京的會面成果，然而英國《電訊報》就引述很多分析家的意見，指普京是難以被說服的。

（綜合報道）