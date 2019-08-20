日本昭和天皇回顧南京大屠殺：當時都沒有留意此事

日本首任宮內廳長官田島道治記錄與昭和天皇交談詳情的資料8月19日公布，提及皇姑屯事件與南京大屠殺等。昭和天皇稱聽聞「在南京發生了過分的事情」，回顧稱「當時都沒有留意此事」。

慘絕人寰的南京大屠殺是中國人心中永遠的痛。（VCG）

據日本共同社8月19日報道，日本首任宮內廳長官田島道治（已故）記錄與昭和天皇交談詳情的資料19日公布。資料顯示，昭和天皇在二戰後曾多次提及對戰爭的悔意和退位的可能性。

資料記錄了昭和天皇對二戰中對外侵略戰爭的悔意，提及了日軍侵華戰爭中著名的皇姑屯事件與南京大屠殺等。對南京大屠殺，昭和天皇回顧稱「當時都沒有留意此事」。

對於昭和天皇否定戰前日軍，但又提及有必要通過修改憲法進行重新武裝的政治性言論，田島曾進言勸諫的情形也被記錄下來。資料為手冊與筆記共18本，田島取題為「拜謁記」。

拜謁記披露了以往研究書籍所指內容的細節，包括昭和天皇欲在1952年5月舉行的日本恢復獨立慶祝儀式致辭中，表明對戰爭的後悔和反省之情，但因時任日本首相吉田茂反對，天皇講話中這一部分被刪除等。

拜謁記的內容包括了昭和天皇有關日本軍部擅自謀劃炸死中國東北奉系軍閥張作霖的皇姑屯事件（1928年）、日本青年軍官發動政變未遂的「二•二六事件」（1936年）和太平洋戰爭等的回想。

「與其以『終戰』方式停止戰爭，為何不能在宣戰前或更早的時候停下，就算不是退位論者（注：主張天皇應該退位的人）也會有這樣的疑問。」在這樣認為的同時又指出，「事情實際為（軍部）以下犯上，完全束手無策」（1951年12月17日），資料記錄了昭和天皇對戰爭的悔意。

在寫有「反省之處，要說有的話，我也有很多」的部分，昭和天皇稱聽聞「在南京發生了過分的事情」，回顧道「當時都沒有留意此事」。

關於田中義一內閣圍繞關東軍謀劃炸死張作霖的1928年皇姑屯事件的應對，昭和天皇曾坦言「事件處理方式不徹底是今日敗戰禍根之本源」（1951年6月8日）。

昭和天皇指責日本軍部的專橫是「以下犯上」（1952年5月30日），並主張本應「儘早根除」。

資料顯示昭和天皇還多次提及退位的可能性。此外，在東西方冷戰加劇的背景下，昭和天皇否定二戰前的日本軍隊，但又多次主張通過修憲進行重新武裝。圍繞日本重新武裝的言論，田島當時勸諫稱「天皇處於不幹政的立場」、「這些話是禁忌」等。