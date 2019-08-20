德國防開支未達美國要求　默克爾：朝北約目標邁進

德國總理默克爾（Angela Merkel）8月13日指，柏林認真看待對北約（NATO）盟友的承諾，將朝各國同意的目標，繼續增加國防開支。不過距離美國再三強調的目標仍有一段距離。

對於美國威脅撤走駐軍，默克爾8月14日回應指，仍有「很好的理由」讓美國駐軍繼續留守德國。（Reuters）

默克爾出席《波羅的海報》（Ostsee Zeitung）舉行的座談會時表示，希望於2024年前將國防開支增加至1.5%，並指根據最近的經濟增長預測，德國國防開支亦將於2020年前達到1.41%，提到未來數年仍有很多工作要做。她亦指，這意味德國會朝北約目標2%邁進，2024年後亦會繼續。

美國一直批評德國國防開支未達北約2014年定下的承諾。美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）9日表示，默克爾一直不願意提高軍費開支，恐怕會讓美國沒有選擇，把駐德美軍轉移到波蘭。

對於美國威脅撤走駐軍，默克爾14日回應指，仍有「很好的理由」讓美國駐軍繼續留守德國，提到德國大量投資於發展相關地區的必需基礎設施。她又指，在友善談判的框架下，德國歡迎美軍駐守德國，同時有需要提高聯邦國防軍（Bundeswehr）的效率。