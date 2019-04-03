【北約70周年】有承諾就會一生一世嗎　共同防衛關係現裂縫

北大西洋公約組織（簡稱北約，NATO）1949年4月4日正式成立，抗衡前蘇聯為首的東歐集團。公約的共同防衛機制，也是國與國之間堅定不移盟友關係的象徵。 只是70年過去，這班「戰友」卻逐漸貌合神離。只靠一紙之諾維持關係的合作夥伴、有承諾卻無感情的北約，還有心情慶祝「白金婚」嗎？

慶祝活動降低規格

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周二至周四（2日至4日）前往美國華盛頓出席活動，慶祝北約成立70周年。北約成員國之間矛盾漸多，組織為免生事端，將慶祝活動降格至外長級。只是各國間的裂縫，卻非能就此輕輕帶過。

北約70周年：德國3月公布的預算，政府計劃在2020年撥出國內生產總值的1.37%作國防開支，甚至容許比例按年下降。（Getty Images）

內憂大於外患 德國拒增軍費

北約成員國之間的問題，其中最廣為人知的，就是美國總統特朗普一直向北約盟友施壓，要求增加軍費開支。

因應俄羅斯入侵克里米亞半島（Crimean peninsula），北約成員國同意在2024年前增加國防開支達國內生產總值的2%。德國早前卻明言僅能交出1.5%的開支目標。而在3月公布的預算中，政府計劃在2020年撥出國內生產總值的1.37%作國防開支，並容許比例按年下降，與目標有落差。

國防開支的爭議，乃是一道二選一的選擇題：順應美國總統特朗普的要求，或是花費更多於國內需要如退休金和教育。執政聯盟內的暗湧，也促使來自左翼社會民主黨（Social Democrats）的財長肖爾茨（Olaf Scholz）推翻政府原本的計劃。

北約70周年：特朗普對盟友大力施壓的策略雖然奏效，但賠上與其他成員國的友好關係。2018年更上演史上最分裂峰會。（Getty Images）

美國高壓挾迫 賠上友好關係

特朗普上任後，一直批評北約成員國分擔軍費不公，美國花費的開支不合比例。他甚至曾質疑公約第五條所列明的共同防衛機制。

特朗普對盟友大力施壓的策略雖然奏效，但賠上與其他成員國的友好關係，加劇美歐的分裂情況。歐洲國家不願跟隨美國退出伊朗核協議，堅持與俄國建設「北溪二號天然氣管道」（Nord Stream 2），拒絕排除華為參與5G網絡建設。種種的步伐不一致，也體現美歐迎來考驗的同盟關係。

北約70周年：土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）一再重申堅持購置S-400系統，美國也只好宣布暫停向土耳其付運F-35戰機。（路透社）

懶理反對 土耳其購俄防導系統

說到北約的不協調，不得不提堅持向俄羅斯購置S-400地對空導彈系統的土耳其。美國和北約官員早已表明反對，一方面指S-400無法連繫聯盟的早期警報系統，另一方面擔心美國製F-35戰機的數據會因而落入俄羅斯手中。

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）一再重申堅持購置S-400系統，美國也只好宣布暫停向土耳其付運F-35戰機。

多邊主義面對挑戰，北約亦不能獨善其身。土耳其、波蘭和匈牙利國內經歷對民主價值的考驗，英國脫歐帶來的不穩定亦令人懷疑英國會否堅持對北約的承諾。戰火豪情過後，北約能否長相廝守，便視乎成員國如何修補裂縫。

（綜合報道）