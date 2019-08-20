日本計劃發射干擾衛星 制衡中俄軍事合作

日本政府計劃在2020年正式引入干擾衛星，並計劃在21世紀20年代中期將其發射至宇宙，目的是提升制衡中俄在衛星領域的能力。

中國北斗衛星導航系統和俄羅斯格洛納斯衛星導航系統的合作協定即將生效，兩國在太空領域的合作更進一步。（AFP）

日本《讀賣新聞》8月19日報道稱，日本正在考慮發射「殺手衛星」，即干擾衛星，以便在緊急情況發生時干擾中俄軍事衛星。

報道稱，目前中俄兩國在合作開發攻擊他國衛星的「衛星殺手」，宇宙空間內的軍事威脅日益嚴峻。而日本選擇在此時開發衛星，旨在提升制衡中俄能力。報道還稱，日本政府決定在2020年正式引入干擾衛星，並計劃在21世紀20年代中期將其發射至宇宙。

日本防衛省相關人員表示，目前衛星主要用於收集情報、通訊、測量，並不具備防禦能力。同時，日本政府正在研究讓日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）開發可讓他國衛星成為無用之物的干擾衛星，並在2020年至2029年期間創建宇宙部隊並加以運用的計劃。

此外，日本政府還計劃開發干擾裝置，目的是在出現緊急情況時從地面使用電磁波干擾外國衛星或機載空中警報控制系統（AWACS）。由於日本在2008年通過了《宇宙基本法》，其開發干擾衛星一事屬於「專守防禦」範疇，因此並未違憲。

韓國《朝鮮日報》8月19日報道指出，隨着日本開始推進發射干擾衛星一事，各國的「衛星攻堅戰」變得日益激烈。目前中國、美國、俄羅斯等國家利用人工衛星難以抵抗外部攻擊的，正在開發各種各樣的反衛星武器（ASAT）。 而在人工衛星攻堅戰中，中國走在前列。

日本《產經新聞》報道稱，中國擁有53顆偵查衛星及40顆測量衛星，較美國分別多出8顆和9顆。雖然美國自2017年起開始實施「太空旗艦」軍演，但美國的軍事優越性在宇宙空間內並未得到體現。

日本防衛省防衛研究所某研究員指出，「是否能在太空領域掌握優勢是決定戰爭勝負的關鍵」、「能攻擊衛星的武器在國際社會中將成為巨大的威脅」。