約翰遜拒絕公布「黃鵐行動」　1.3億鎊脱歐宣傳計劃遇阻

英國政府一份代號為「黃鵐行動」（Operation Yellowhammer）的文件外洩，指英國若在10月底「硬脱歐」，將面臨燃料、糧食及藥物短缺的情況，事件引起軒然大波。在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）要求政府公開該文件的完整內容。而隨着「硬脱歐」的疑慮增加，英國政府擔心，正在籌備回應市民關於「硬脱歐」諮詢的網站，可能會不勝負荷。

郝爾彬要求政府公開「黃鵐行動」的完整內容。（Reuters）

英國《獨立報》20日報道，英國首相（Boris Johnson）拒絕公開「黃鵐行動」的所有內容。英國政府表示，該文件已經「過時」。不過英國媒體報道，該文件為8月初作出的測評。

郝爾彬指政府作出的解釋「不能被相信」，要求政府立即公開完整的「黃鵐行動」文件，並表示工黨會採取一切方法阻止「硬脱歐」。

「黃鵐行動」文件外洩，令英國國內對於「硬脱歐」的憂慮加重。約翰遜上任後，計劃花費1.3億英鎊，從電視、廣告牌、電台等渠道進行脱歐宣傳廣告，被視為是自二戰以來，英國最大的公民資訊宣傳活動。該計劃原定於在未來兩周內推行，但《電訊報》（The Telegraph）19日報道，該宣傳活動的實行並不順利。

報道引述英國官員表示，宣傳廣告會導向英國政府網站（www.gov.uk），民眾可在網站上就「硬脱歐」提出諮詢。但政府擔憂，此舉會令網站難以負荷，因此延遲該計劃。

有政府消息人士稱，該計劃推遲的部分原因是，由於英國政府網站的訪客數量巨大，需要大筆資金的投入。「有時政府在網站發布一些消息時，網站可能會崩潰。但是這個情況下，不能發生類似的事情。」