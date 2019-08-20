約翰遜走唐吉訶德之路　勢令英國「攬炒式」脫歐

英揆約翰遜周三（8月21日）將赴歐一連兩天與德法兩國領袖默克爾、馬克龍會面。約翰遜於之前對其無協議脫歐談判策略表示充滿信心，認為歐洲領袖將會有所退讓。然而連英國的公務員對此亦不以為然，日前英國《星期日泰晤士報》披露一份名為「黃鎚行動」（Operation Yellowhammer）之硬脫歐應變機密方案，評估一旦英歐於10月31日脫歐限期前仍不能達成協議而要無協議脫歐，對英國經濟影響之鉅，遠超約翰遜口中信誓旦旦之樂觀主義，亦證明約翰遜毫無底線的邊緣政策，甚至把整個英國的命運押上，如此「攬炒式」的談判策略，究竟會否把英國拖進粉身碎骨之深淵？

此份由白廳制訂的「黃鎚行動」方案，涵蓋糧食、食水、燃料、物流、運輸、入境、醫療、金融、執法、愛爾蘭邊境、直布羅陀地位、居歐英國公民等十二大範疇。方案評估10月31日若英國無協議脫歐，將造成交通運輸癱瘓一個月，貨品無法入境近三個月，部份糧食可能出現短缺。英國本地兩間煉油廠亦會倒閉，造成巨大經濟損失及幾千個職位流失。愛爾蘭邊境將會無法可依，兩地人民、貨物往來將會出現重大阻滯。英國全國亦會出現大型示威及反示威，將會耗用全部警力，社區因此有可能出現騷亂及不安，國家安全亦有危險。

約翰遜呼籲德國和法國在英國脱歐問題上改變立場，以及跟英國就一個新的協議進行談判。（Getty images）

儘管此方案被約翰遜內閣轟為過度悲觀，旨在「散播恐懼」，然而與其相信一群近乎執迷的強硬脫歐派政客，國民情願相信一直謹慎務實的公務員隊伍。此方案也激起了留歐派的反彈。有國會議員便要求提早復會，以不信任動議向約翰遜逼宮，以阻止無協議脫歐。工黨黨魁郝爾彬早前便去信各在野黨領袖，以及保守黨內的反對派，邀請其一同發動不信任動議扳倒約翰遜，然後成立臨時看守政府，向歐盟提出延長脫歐限期，再另行大選。本來綠黨及威爾斯黨都有所微言，稱應先舉行二次脫歐公投，自民黨亦表示不信任郝爾彬有能力領導國家，但現時「黃鎚行動」方案所預視的無協議脫歐下英國之險境，各在野黨想必也須摒棄前嫌，先以推翻約翰遜政府為共同目標。

此方案亦暴露了約翰遜要師其美國「大佬」特朗普的極限施壓邊緣政策，只是東施效顰。特朗普於對付德黑蘭、平壤、北京，敢於全面開戰，甚至對金正恩威脅用核彈攻撃，又對北京不斷加重關稅，都全因美國無可匹敵的軍事力量，以及作為世界第一大經濟體的實力作為後盾。然而縱使其超級強國之地位，在伊朗及朝鮮核問題上，依然是束手無策。至於與北京的曠日持久的貿易戰，也令之深陷泥沼之中，傷敵一萬之同時自損三千。相較美國，英國遠非昔日雄霸全球的日不落帝國，相較歐盟來說也只是廿八個成員國之一，更沒有歐盟亟需倚靠的天然資源或戰略地位，要對之施展「攬炒式」的邊緣政策，實在有點過於天真。

然而特立獨行、口舌便給、外形滑稽的約翰遜便是這一類人物。他口中經常吹噓的不顧現實的理想主義以及樂觀精神，讓國民沉醉於早不復再的帝國光輝之中，就如騎着一匹瘦馬的唐吉訶德一般，揮舞一支瘦弱的長矛，幻想自己為威武的騎士一樣可悲。