中日韓外長會為何選址北京網紅聖地　王毅解讀良苦用心

北京時間8月20日晚，中日韓等三國外長會議在中國北京古北水鎮舉行。中國外長王毅特意解釋了為何會議選址在長城腳下的用意，稱東方人能夠解讀萬里長城藴含的文化符號和文明密碼。

據中國外交部官方網站消息，北京時間8月20日晚，中日韓等三國外長會議在中國北京古北水鎮舉行。中國外長王毅特意解釋，為何選址在長城腳下舉辦此次中日韓外長會的用意。

在中美貿易戰、日韓貿易戰的背景下，王毅針對單邊主義盛行而發表的此番講話別具深意。

8月20日晚，中國國務委員兼外交部長王毅在北京古北水鎮會見了來華出席第九次中日韓外長會的韓國外長康京和、日本外相河野太郎。

王毅指出，他和中國外交部的同事們選擇長城腳下舉辦此次中日韓外長會，因為東方人能夠解讀萬里長城藴含的文化符號和文明密碼。

王毅說，中日韓三國都是有着悠久歷史的國家。「歷史既給了我們重要的啟示，也留下了深刻的教訓。我們從歷史中走來，不能忘卻歷史，不能迴避歷史，只有正視歷史，才能面向未來、開闢未來。」

王毅表示，中日韓都是世界重要經濟體，在當前單邊主義盛行情況下，無論是出於三國的各自利益和共同利益，還是國際社會的共同願望，都應團結一致，共迎挑戰。

王毅說，中日韓三方合作要超越彼此的分歧和矛盾，致力於地區的和平穩定和共同繁榮，現在恰是三方加強合作的重要時機。「希望通過我們的共同努力，明天的三國外長會能夠順利舉行，凝聚更多共識，併為年內舉行領導人會議做好充分準備。」

目前日韓關係因韓籍勞工、日本限制對韓國出口等問題正處於緊張狀態。據韓聯社於北京時間8月21日在北京發佈的報道，21日，正在中國訪問的韓國外交部長官康京和將在北京古北水鎮與日本外相河野太郎舉行會談。

《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）將在8月24日到期，日本28日將從出口白名單中刪除韓國，在此之前舉行的韓日外長會引起關注。

據日本共同社於北京8月21日發自北京的報道，為了就原被徵勞工訴訟問題以及日本加強對韓出口管制等進行商議，兩國政府北京時間20日在北京郊外舉行了外交部門局長磋商。據韓方透露，「雙方立場分歧較大，但就繼續對話達成了一致」。

韓國外長康京和20日與中國國務委員兼外交部長王毅舉行了會談。據悉，王毅就日韓對立表示中國也予以關注，將為化解矛盾發揮力所能及的作用。