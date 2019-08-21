為貿易戰付出代價　特朗普暗示美國經濟出現衰退

在貿易問題上，特朗普依然選擇對華採取強硬態度。（AP）

《華盛頓郵報》8月20日報道，在面對記者有關中國貿易問題時，特朗普（Donald Trump）老調重彈，稱中國從美國身上「撈錢超過25年」，並說「挑戰中國勢在必行」。

值得注意的是，特朗普也難得在「美國經濟衰退」這一問題上改變之前否認的態度，似乎在暗示，這是他展開貿易衝突的代價。

有記者問特朗普，「你曾說與中國的貿易衝突不會影響美國經濟，但很多經濟學家並不同意這一觀點。對此有什麼看法？」

特朗普稱：「首先，我們在經濟上做得非常好，但總要有人挑戰中國。我閲讀，我看到很多，我大量閲讀，我看到經濟學家說，放棄、放棄中國、放棄！但中國已經從我們國家身上撈錢撈了超過25年。現在正是時候，無論這對我們國家好，或短期內對我們國家不好。長期來說，挑戰中國是勢在必行的（imperative），因為我們國家不能繼續付給中國5,000億。」

特朗普稱，「我這麼做，不管它對你『我們會陷入兩個月的衰退嗎？』這種聲明是好是壞，事實是，必須有人挑戰中國。」「短期來看，無論這對我們的國家是好是壞，必須這樣做，」他重申，「短期來看，這是好是壞，無關緊要。」

報道認為，特朗普這番話與他這幾天堅持的「美國經濟沒有衰退」有些不一樣。特朗普這話是在暗示，短期衰退可能是他與中國亟需展開的貿易衝突的代價。

報道稱，特朗普可能會繼續辯稱，這一切不應歸咎於貿易衝突，但他顯然已經意識到，這太不可信了。他已經意識到，他不得不面對美國任何可能發生的衰退，因此他又開始辯稱，這將是為長期收益服務的暫時痛苦。

CNN援引摩根大通（JPMorgan Chase）的一份報告表示，特朗普已經對中國徵收的關税估計將使美國家庭平均每年損失600美元。該銀行補充稱，如果特朗普實施對從中國進口的另外3,000億美元商品徵收關税的計劃，這一數字將升至1,000美元。

此外，彭博社對經濟學家們進行的一份調查顯示，在全球貿易緊張局勢加劇經濟不確定性的背景下，經濟學家們普遍認為美國經濟在接下來12個月陷入衰退的可能性增加，預期由此前的31%上調至35%。

經濟學家認為，經貿摩擦將使得金融市場動盪，最終破壞經濟的穩定。美國政府本月1日宣布擬對3,000億美元中國輸美商品加徵10%關税，引發美國資本市場強烈震盪。