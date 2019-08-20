哈佛教授稱特朗普正輸掉對華貿易戰 必須做出三點改變

中美貿易戰已經持續了一年多，美國近來接連向中國釋放善意。雖然特朗普仍堅持稱美國會最終獲勝，但是哈佛教授稱，特朗普的策略失敗了。

美國政府前高官、哈佛大學教授弗曼（Jason Furman）8月19日在《華爾街日報》刊發了一篇題為《特朗普正輸掉對華貿易戰》的文章。

文章稱，特朗普（Donald Trump）總統的對華戰略正在失敗。他的強硬手段沒有讓中國做出任何有意義的讓步，反而不斷地傷害美國經濟。今天的中國與世界更加緊密地融合在一起，而美國卻越來越被孤立。為了有效打擊中國不公平的、政府嚴格控制的經濟行為，美國必須改變方式，爭取讓盟友和國際組織一起推進更加聚焦了的一攬子要求。

文章稱，中國並不急於向特朗普做出重大讓步。現在大家甚至不清楚，怎樣的讓步才能讓美國罷休。美國政府的第一類要求是「購買清單」，堅持讓中國購買更多的美國產品，諸如大豆和波音飛機。第二類要求是中國改變經濟模式，減少對國有企業的依賴，對外部的直接投資進一步開放。第三類要求是有關國家安全威脅的，諸如華為，美國試圖封殺中國的技術。

文章稱，特朗普政府需要徹底地改變戰略。第一步就是應該和美國的盟友合作，而不是對抗。這意味着應該把特朗普威脅的對夥伴國的貿易戰擱置。美國應該加深與夥伴國家的關係，包括重新加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP），該協定不包括中國。

此外，美國還應該利用多邊國家組織和國際規則，在世界貿易組織（WTO）中起訴中國。但是，特朗普政府卻在弱化WTO。

文章還指出，另外一個積極的步驟就是放棄購買清單。要求中國購買更多的波音飛機無法讓歐洲在貿易戰爭端中站在美國這一邊。這樣的要求有可能進一步鞏固中國政府控制的經濟模式，而且從中長遠來看，對美國經濟也沒有什麼益處。

文章指出，最後一個改變就是在應對中國的國家安全威脅上採用始終一致的方法。美國不應該發出信號，願意犧牲貿易安全，來換取購買美國的產品。

《紐約時報》8月16日也刊文稱，特朗普從來沒有講清楚在他看來，何為與中國貿易戰的「勝利」，這場貿易戰是他發起的，並曾經宣稱可以「輕易」獲勝。我們究竟是尋求美國在華企業得以享受互惠待遇（這應該是目標），還是消除對華貿易逆差？要實現第一個目標，意味着在中國要做大量工作，而實現第二個目標，就意味着在美國國內有很多工作要做。

但讓我們假設目標是第一個。有兩種方法可以解決這個問題：關税或與盟友的通力合作。特朗普選擇對中國超過5,000億美元的對美出口商品徵收關税，並且是單打獨鬥，完全沒有他國的參與，而且辯稱對中國只能來硬的。

但是單純依靠關税是不對的。關税對美國消費者和農民的傷害，並不亞於對中國製造商的傷害，這就是為什麼特朗普眨眼了，關税會產生意想不到的後果。

文章還稱，還有一種方式：特朗普應該簽署TPP，它能讓太平洋地區除中國外最大的12個經濟體聯合起來，遵循美國設計的全球貿易規則。然後，他應該團結和中國之間有着同樣貿易問題的歐盟國家，讓它們站在我們這一邊。然後他應該告訴中國人，我們想在公眾的視線之外就一套新的互惠貿易安排展開談判：無論中國企業在TPP和歐盟市場獲得什麼樣的准入待遇，我們在中國也將獲得同樣的待遇。