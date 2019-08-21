華為開發鴻蒙或是權宜之計　華為高管稱將優先使用安卓

日媒稱，鴻蒙系統能否獲得用戶支持還不好說，就連華為高管也稱將優先使用安卓（Android）系統，因為如果把安卓替換成鴻蒙，將不可避免地帶來用戶流失。

鴻蒙操作系統能否獲得用戶的肯定還存在疑問。（VCG）

據日本日經中文網當地時間8月21日報道，中國電信業巨頭華為公司為打破美國的技術封鎖，正加緊推進智能手機核心軟件的自主化，但鴻蒙系統能否獲得用戶支持還不好說，就連華為高管也稱將優先使用安卓系統。

華為已經開發出「鴻蒙」操作系統，計劃在無法使用安卓的情況下，用鴻蒙代替安卓。

雖然華為已經推出「鴻蒙」，但華為的高管也表示，「將優先使用安卓系統」，顯示出希望繼續利用安卓的想法。

北京時間8月9日，華為正式發佈自有操作系統鴻蒙。法新社評論稱，憑藉其新移動操作系統鴻蒙操作系統，中國電信巨頭華為開啟了一條與美國技術戰的新戰線，在一個很特殊、但利潤極為豐厚的市場上與安卓系統正面競爭。

日經中文網對此評論稱，鴻蒙系統能否獲得用戶支持還不好說。

華為的高管表示，「將優先使用安卓系統」，顯示出希望繼續利用安卓的想法。這是因為，如果把操作系統從佔據全球最高份額（約七成）的安卓替換成鴻蒙，將不可避免地帶來用戶流失。

美國商務部8月19日宣布，決定將對華為繼續從美國企業購買產品的臨時許可延長90天，但是之後華為能否使用谷歌（Google）的軟件還是未知數。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）19日表示，一些美國電信企業「依賴」華為技術，需要更多的時間來「斷奶」。華為的臨時許可證將在11月19日左右到期。

日經評論稱，8月19日美國商務部發布的聲明並未包含放寬制裁的內容。如果特朗普（Donald Trump）政府繼續保持強硬姿態，預計除了軟件外，華為從美國企業採購半導體等各種零部件也將變得更加困難。華為的自主化也是在和時間賽跑。

除操縱系統外，華為還將推出自己的地圖服務。據俄羅斯衛星通訊社8月16日報道，中國華為公司近日宣布，將在今年10月推出自己的地圖服務，取名地圖套件（Map Kit），將連接到約150個國家和地區的第三方移動應用程序。