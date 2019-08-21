蓬佩奧承認美在與華為競爭中棋輸一着　棄用華為尚需時日

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月20日表示，他承認全球企業在與中國電信業巨頭華為公司的競爭中晚了一步，放棄使用華為和中國其他電信系統尚需時日。

中國華為公司是世界上最大的電信設備供應商，將很多對手甩在身後。（VCG）

據英國路透社8月20日報道，美國國務卿蓬佩奧20日表示，他承認全球在這場遊戲中已經晚了一步」，讓中國電信企業在為美國及其盟友的網絡提供設備方面搶先了一步。

蓬佩奧強調，放棄使用華為和其他中國電信系統仍然需要時間。

「其中一些供應商轉換需要付出巨大的代價。你不可能一下子徹底棄用，」蓬佩奧表示，「因此，我們的努力是建立一個途徑，使……與中國共產黨有聯繫的電信公司的風險並不存在於美國，也不存在於美國在世界各地參與的可靠網絡中。」

在華為被美國特朗普（Donald Trump）政府列入貿易黑名單，即實體清單後不久，美國商務部允許華為繼續購買一些美國製造的產品，此舉旨在最大限度地減少對其客戶造成的干擾，包括在網絡中使用華為設備的美國鄉村電信公司。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）8月19日宣布，延長對華為美國企業採購零部件的臨時許可證90天，並表示，一些美國電信企業「依賴」華為技術，需要更多的時間來「斷奶」。華為的臨時許可證將在11月19日左右到期。

羅斯在聲明中稱，雖然特朗普政府持續敦促美國消費者從華為產品轉移，但也承認，需要更多的時間，防止造成任何混亂。

美國《華爾街日報》8月19日報道稱，特朗普政府決定延長華為的採購臨時許可90天，此舉將幫助美國農村一些依賴華為設備的小型電信運營商。