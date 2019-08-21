中日韓外長會議展開　三方同意日韓磨擦不應影響三國合作

第9次中日韓外長會議8月21日於北京古北水鎮舉行。三國外長在早上舉行三邊會議，就日韓關係、朝鮮半島、自由貿易問題等交換意見。

中日韓外長會議在8月21日早上展開，三國外長舉行三方會議。（Reuters）

中日韓自2016年後再度舉行三國外長會議，日韓關係近日轉趨緊張，兩國關係成為會議焦點議題。

中國外長王毅在開場白時強調，三國需基於互信加強三邊合作，各方應透過對話解決分歧，三國合作不應受雙邊矛盾影響。日本外相河野太郎認同即使日韓關係正面對困難，但也不應影響三邊合作關係。

韓國外長康京和亦指出，三邊合作關係不應受到雙邊關係影響，希望三國合作能為朝鮮半島和平及自由貿易發展做出貢獻，進而促進雙邊關係發展。

同意共同推動朝鮮無核化及自貿協定

在朝鮮無核化問題上，三方確認就包括履行聯合國安理會決議，推進朝鮮半島完全無核化上合作。在自由貿易上，三方同意加快實現中日韓自由貿易協定（FTA）磋商，及共同推進區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

三方並同意，就2019年內舉行三國首腦會談作出協調。

會談結束後，三人會在下午分別舉行雙邊會談。日韓預料將針對強徵勞工、出口限制的議題作出討論。