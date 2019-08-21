杜特爾特訪華時間行程確定　菲態度有變兩國蜜月面臨考驗

菲律賓總統杜特爾特訪華時間確定，而在他訪華之前，菲律賓頻頻向中國釋放強硬信號，中菲蜜月面臨考驗。

菲律賓總統發言人班尼洛（Salvador Panelo）當地時間8月20日表示，杜特爾特（ Rodrigo Duterte）總統將於8月28日至9月2日訪華。這將是杜特爾特自2016年上任以來第五次訪華。

據悉，杜特爾特此次訪華將在北京與中國國家主席習近平討論南海資源開發等事宜、前往中國佛山觀看菲律賓男子籃球隊在世界盃籃球賽的比賽，並前往中國福州主持福建師範大學為紀念他偉大的母親而成立的索萊達學院啟用典禮、索萊達紀念館揭幕典禮和為在索萊達學院留學的90名菲律賓學生主持開學典禮。

這是杜特爾特2016年上台以來，第五次訪問中國，也是他最長的一次訪問。訪問之前，菲律賓頻頻向中國釋放強硬信號，與以往的口風大為不同，有分析稱這次訪問可能會是一個轉折點。

杜特爾特本月早些時候說，他訪華時將會同中國國家主席習近平談南海仲裁案。他還會施壓中國儘快結束同鄰國的「南海行為準則」的談判。

南海仲裁案即「菲律賓控告中國案」，是一個臨時組建的仲裁庭，就菲律賓阿基諾（Benigno Aquino III）政府單方面提起的南海仲裁案進行的所謂裁決。2016年7月12日，海牙國際仲裁法庭對南海仲裁案做出最終裁決，判菲律賓「勝訴」，並否定了中國的南海「九段線」，還宣稱中國對南海海域沒有「歷史性所有權」。中國方面則認為裁決沒有法律效力，只是一張廢紙。

杜特爾特上台後改變了菲律賓的對華政策，將南海仲裁擱置，奉行親華政策，希望從中國獲得經濟援助。

但是近來菲律賓的態度有所轉變。菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）8月6日說，杜特爾特總統或將在月底前訪問中國，將談及南海仲裁。他並引述杜特爾特話告訴記者稱，「記得我以前曾經說的話嗎？總有一天我將會提出南海仲裁案裁決。現在正是時間，這就是為什麼我要去北京。」

法新社說，對杜特爾特而言，這次訪問是一個轉折。

《南華早報》則報道稱，外界猜測，馬尼拉是否準備在對華關係上採取更加強硬的立場，尤其是在南海問題上。立場上的明顯變化使得一些專家們質疑，杜特爾特此前宣稱的對中國的「愛」正開始失色？馬尼拉和北京的蜜月是否可能正在結束？這些專家們說，當前的局勢同杜特爾特2016年首次訪華時的情況明顯不同，當時他拜倒在中國的腳下，尋求支持。

文章也指出，中國承諾了150億美元的直接投資和貿易協議，但是從2017年至2018年，菲律賓央行只記錄到有6.93億美元來自中國的直接投資。馬尼拉的信號似乎是蜜月還沒有結束，但是菲律賓期望中國兑現承諾。