中國被指能快速消滅美軍亞太基地　特朗普：我們能摧毀一切

中國的軍事實力正在迅速增長，最新的報告顯示，中國能夠迅速摧毀美軍在亞太的基地。特朗普則強硬回應說，美軍是世界最強大的。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月20日在白宮接受記者採訪時談到了中美亞太博弈一事。

有記者問：「澳洲的一份最新研究顯示，中國當前在南海和印太的軍力能夠在數小時內摧毀大部分美國在該地區的基地，這會讓你晚上睡不着覺嗎？」

對此，特朗普回應說：「沒有什麼能讓我晚上睡不着。」

特朗普還說：「我可以告訴你，我們能夠摧毀一切，我們有世界最強大的軍隊。我兩年半前剛上台的時候，我們處在非常糟糕的處境。但是我們現在處在非常有利的境地。我們有7,000億美元軍費，然後是7,160億美元，然後是7,380億美元。我們有當前世界最強大的軍隊。我們接近於完成了整體重建工作。我們重建了軍隊。」

特朗普還說：「現在，甚至都沒有人接近我們的軍事實力。接近的都沒有。」

記者追問說：「你不擔心中國軍隊，是嗎？」

特朗普說，不擔心，因為中國軍隊將付出他們不願意付出的代價。

據悉，澳洲悉尼大學（University of Sydney）美國研究中心發佈了這份104頁的報告，評估了美國在亞洲地區的軍事戰略、軍事開支與盟國等情況。

該報告將於當地時間8月19日正式發佈，報告稱中國「日益增長的精確遠程導彈武器庫，幾乎對美國、盟國和夥伴國在西太平洋的所有基地、機場、港口和軍事設施構成威脅。」

報告稱，由於這些設施在衝突開始的幾個小時內可能會因解放軍的精確打擊而失效，中國人民解放軍的導彈威脅對美國在該地區前線自由行動的能力構成挑戰。

在這種情況下，美國的增援部隊可能需要一段時間才能到達，而且還必須「戰鬥到最後」。 這就意味着美國將面臨這種一種選擇，是否捲入一場可能「代價高昂且危險」的衝突，要麼選擇不介入。

研究人員認為，由於美國在亞洲地區盟國的安全利益與美國自身生存相比，是「根本上次要的」，在這些熱點問題上，與北京所涉及的核心利益相比，美國的這些安全利益看上去不那麼具體，華盛頓方面最終可能會認為，干預得不償失。

該報告稱，由於中國正在技術上迅速取得進步，硬實力增強，美國和澳洲、日本等地區盟友應全面改善軍事投資和部署計劃，否則美國的「軍事主導地位」可能會被中國這個亞洲強國所削弱。

對此，中國外交部8月18日回應說，中國堅定不移走和平發展道路，奉行防禦性國防政策。