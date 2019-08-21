高調公開參訪台軍事基地　AIT：台灣是印太地區不可或缺一員

美國國務院8月20日正式宣布通過對台66架總價80億美元的F-16V戰機軍售案，AIT台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）20日則到訪高雄，罕見在Facebook高調公開參訪高雄左營海軍基地的行程，酈英傑更登上台灣噸位最大的基隆級導彈驅逐艦參觀，AIT並在Facebook上強調，台灣是印太地區不可或缺的一員。

今（2019）年為《台灣關係法》生效、美國在台協會（AIT）成立40周年，美國在台協會每個月都設定不同主題慶祝，8月的主題設定為「安全合作」，19日AIT即在官方Facebook預告會有相關活動，20日在臉書公布酈英傑搭高鐵南下高雄赴左營海軍基地參訪自美國軍售來台的AAV7兩棲突擊車和基隆級導彈驅逐艦（原為美國海軍紀德級艦），AIT並在Facebook貼文強調台灣是印太地區不可或缺的一員。

美國在台協會1979年成立以來，鮮少直接公開與台軍方接觸的行程，以往都極端保密，懼怕外界知道。據《多維新聞》報道，過去與台灣軍方接觸行程都由台灣國防部聯二情報系統，與AIT的軍情局、技術人員參訪基地。此次由台北辦事處處長公開參訪，並即時上傳到社群網站，讓台美之間的軍事合作關係除近日F-16V戰機軍售案的重大進展外，多出令人訝異的弦外之音。

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此外，針對F-16V戰機軍售案以及近來台美密切的軍事合作，8月19日中國外交部發言人耿爽在例行記者會時回應時表示， 中方敦促美方充分認清美售台武器問題的嚴重危害性，此舉嚴重干涉中國內政，損害中國主權和安全利益。耿爽並強調，美方需恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，否則由此造成的一切後果必須自行承擔。