特朗普取消訪問　丹麥王室感驚訝　首相重申不會出售格陵蘭

丹麥首相弗雷澤裏克森拒絕出售格陵蘭後，美國總統特朗普決定取消訪問行程。丹麥王室發言人8月21日指，王室家庭對此感到驚訝。首相弗雷澤裏克森也表示遺憾。

丹麥首相弗雷澤裏克森8月21日重申不會出售格陵蘭。（AP）

丹麥女王瑪格麗特二世（Margrethe II）早前正式邀請特朗普9月2日至3日訪問丹麥，但因行程丹麥拒絕出售格陵蘭告吹。王室發言人巴列比（Lene Balleby）向美聯社表示，王室家庭感到驚訝，但未有進一步評論事件。

弗雷澤裏克森（Mette Frederiksen）同日在記者會表示，對特朗普取消行程感到驚訝和遺憾，指政府已展開有關的準備工作，曾期待與特朗普會面，討論北極地區面對的挑戰。她重申，絕對不會出售格陵蘭。

弗雷澤裏克森也指，取消訪問不會改變兩國的良好關係，亦不會影響兩國戰略、軍事和商業合作，提到北極地區的發展需要靠丹麥、格陵蘭和美國合作。

前首相托寧－施密特（Helle Thorning-Schmidt）認為，特朗普取消訪問是對格陵蘭和丹麥人民的侮辱。前外交大臣利德高（Martin Lidegaard）形容是外交鬧劇，又指特朗普的行為怪異。有丹麥人亦指是對女王的侮辱。

美國《華盛頓郵報》和《華爾街日報》8月15日報道，特朗普有意買下全球最大島嶼格陵蘭。美國長久以來視格陵蘭為戰略要地，早在冷戰起就於圖勒（Thule）建設一個雷達基地。美國國務院曾於1867年研究購買格陵蘭島，時任總統的杜魯門（Harry Truman）在二戰後曾向丹麥提出，以1億美元買下格陵蘭島，惟丹麥拒絕。