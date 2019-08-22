貿易戰令特朗普收穫最糟民調：民眾悲觀看待美國經濟

特朗普對民調結果表示不滿。（Getty）

美國經濟一直是特朗普「炫耀」政績的資本，然而在貿易戰的影響逐步顯現後，美國的經濟開始出現衰退。特朗普任期以來美國民眾對國家經濟局勢的評價顯著降低。

美國有線電視新聞網（CNN）8月21日援引美國民意調查公司SSRS的民調結果報道，最近3個月來，對國家經濟局勢持悲觀看法的美國公民比例擴大了5%，達到近2年來的最低點。

調查顯示，正面評價國家經濟現狀的美國民眾比例為65%。其中的24%認為，經濟現狀「非常好」，41%認為「很好」。另有三分之一的受訪者（33%）相信，美國經濟狀況不佳，其中11%認為「非常糟」，22%認為「很糟」。

作為對比，今年5月正面評價美國經濟狀況的民眾佔比70%。2019年初以來，正面評價比例不低於69%。

民調錶明，認為國家經濟情況一年之後依然會處於高水平的美國民眾數量也已經下降。目前，56%的受訪者預期，一年後國家經濟將處於良好態勢。同時，40%的民眾則相信，狀況會很糟。2018年末相應的比例分別為66%和30%。

與此同時，連特朗普（Donald Trump）此前最「鍾愛」的Fox News也發佈了對特朗普不利的民調。對此，特朗普說：「嗯，Fox News老是給我……我告訴你，Fox News和以前大不一樣了，我可以告訴你……Fox News已經變了。我最糟糕的民意調查總是Fox News搞出來的。我現在就告訴你，Fox News發生了點啥，我對此並不滿意。」

8月14日，30年期美債收益率跌至2.01%觸及歷史最低水平，10年期美債收益率和2年期倒掛。這被認為是「近年來最嚴重的經濟衰退信號」，上一次出現這樣的情況，還是2007年大衰退前夕。

儘管經濟表現受到影響，但特朗普對貿易戰的立場依然堅定。特朗普稱：「首先，我們在經濟上做得非常好，但總要有人挑戰中國。我閲讀，我看到很多，我大量閲讀，我看到經濟學家說，放棄、放棄中國、放棄！但中國已經從我們國家身上撈錢撈了超過25年。現在正是時候，無論這對我們國家好，或短期內對我們國家不好。長期來說，挑戰中國是勢在必行的（imperative），因為我們國家不能繼續付給中國5,000億。」