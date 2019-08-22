魯哈尼：伊朗石油若被歸零　國際水道將不再安全

伊朗總統魯哈尼近日表示，如果伊朗的石油出口被歸零，國際水道將無法和以往一樣安全，並警告美國不要加大對伊朗的壓力。

魯哈尼多次指責美國對伊朗的制裁措施。（VCG）

路透社8月21日報道，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）當地時間8月21日在會晤伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）時表示：「世界列強都知道，如果石油完全被制裁、且伊朗的石油出口被降至零，國際水道就不可能具有像以前一樣的安全保障。因此對伊朗單邊施壓對他們沒有好處，也無法保障他們在該地區和世界的安全。」

與此同時，伊朗外長扎裏夫在斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的講話呼應了魯哈尼的觀點。扎裏夫表示：「彼此都不按牌理出牌將導致一片混亂。特朗普（Donald Trump）不能只允許自己行事難料，卻要別人中規中矩。不按牌理出牌會導致雙方都行事難料，然後亂成一團。」

自從特朗普政府2018年退出伊核協議，並開始加強對伊制裁後，美伊緊張關係已然升級。伊朗將美國的新制裁斥為「經濟戰」。

美國一直在號召盟國加入霍爾木茲海峽護航行動。霍爾木茲海峽是影響全球石油產業的一條重要水道。目前為止，英國、澳洲與巴林已經加入了以美國為首的商船護航行動。

伊朗一向反對美國的護航行動。伊朗總統魯哈尼8月14日曾表示，海灣地區國家可以通過對話與合作確保本地區的和平穩定，所謂的護航行動不會給地區帶來任何好處，海灣地區不需要外部勢力介入。他提醒地區國家不要掉入美國設下的「陷阱」。