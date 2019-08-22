美媒：特朗普的戰略使得他現在任由北京擺佈

中美貿易戰已經持續了一年多，而特朗普的關税戰略也遭到了很多人批評。有美媒稱，特朗普現在陷入了極大被動，任由中國擺佈。

《華盛頓郵報》8月20日發表題為《習近平的選擇：摧毀特朗普，或者拯救他削弱美國》的文章稱，無論大家怎樣想特朗普（Donald Trump）的貿易戰目標，他的戰略似乎讓他任由中國國家主席習近平擺佈。中國人民比美國人民更能適應經濟的痛苦，他們也沒有投票權。因此，中國能夠消化掉經濟痛苦，讓貿易戰持續到美國大選之後。這會大大增加美國2020年陷入經濟衰退和破壞特朗普連任的機率。

文章還稱，另一方面，習近平也有權力做出一些象徵性的讓步，讓特朗普在貿易戰中宣布獲勝。股市會對此會熱烈地歡迎，特朗普也可以給自己戴上「中國殺手」的桂冠。但是習近平就有可能再獲得一個西方被撕裂的四年。

文章稱，硬實力的選擇就是繼續按照現在的貿易談判之路走下去，讓中國廣大貧苦百姓承受痛苦。對抗一位美國總統，並結束他的總統生涯，這能證明中國回到了超級大國的地位。

但是文章指出，軟實力的選擇能讓習近平收穫更多，仁慈地把特朗普從陷阱中拉出來。特朗普獲得連任會讓他的支持者滿意，但是讓所有其他人喪氣，進一步削弱美國的軟實力。

文章稱，美國總統給了中國領導人如此有吸引力的選擇，真是令人震驚。通過習近平做出的選擇，我們也能知道他有多精明。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站8月15日報道稱，穆迪分析公司首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）說，美國面臨的經濟代價正在上升。

贊迪還說，說貿易戰不會給美國帶來經濟打擊這是錯的，如果特朗普繼續落實他的關税威脅，那將在2020年給美國企業和消費者帶來1,000億美元的損失。

贊迪還說，從某種角度上來講，特朗普有可能意識到在貿易戰中對中國採取強硬立場沒有效果，因此特朗普想要一個「保留顏面的方式」，擺脱這個困境。「問題是，習近平主席會給他一條出路嗎？如果我是習近平，我可能會坐在這裏想：『嗯，你知道，這位總統一年半之後有可能就不再是總統了，我或許將和其他人打交道。』」

美國政府前高官、哈佛大學教授弗曼（Jason Furman）8月19日在《華爾街日報》刊發了一篇題為《特朗普正輸掉對華貿易戰》的文章。

文章稱，特朗普總統的對華戰略正在失敗。他的強硬手段沒有讓中國做出任何有意義的讓步，反而不斷地傷害美國經濟。今天的中國與世界更加緊密地融合在一起，而美國卻越來越被孤立。為了有效打擊中國不公平的、政府嚴格控制的經濟行為，美國必須改變方式，爭取讓盟友和國際組織一起推進更加聚焦了的一攬子要求。

《紐約時報》8月16日也刊文稱，單純依靠關税是不對的。關税對美國消費者和農民的傷害，並不亞於對中國製造商的傷害，這就是為什麼特朗普眨眼了，關税會產生意想不到的後果。

文章稱，特朗普應該簽署TPP，它能讓太平洋地區除中國外最大的12個經濟體聯合起來，遵循美國設計的全球貿易規則。然後，他應該團結和中國之間有着同樣貿易問題的歐盟國家，讓它們站在我們這一邊。然後他應該告訴中國人，我們想在公眾的視線之外就一套新的互惠貿易安排展開談判：無論中國企業在TPP和歐盟市場獲得什麼樣的准入待遇，我們在中國也將獲得同樣的待遇。