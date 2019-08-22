新華社：香港問題掛鈎中美談判是司馬昭之心　反中亂港將一敗塗地

《逃犯條例》風波未平息，近期美國總統特朗普及多名官員、政治人物，均發言支持香港示威的言論，部份人士將香港問題與中美貿易談判掛鈎。 《新華社》今(22日)發表評論文章，批評香港問題與中美貿易談判掛鈎是「司馬昭之心」，又發表評論視頻指「反中亂港」勢力難逃一敗塗地的結局。

指西方政客媒體 抹黑香港警方

《新華社》發表題為《新華國際時評：認清干涉內政者的偽善與真惡》，表示近期香港的暴力事件嚴重衝擊香港法治和安寧，而「在反中亂港份子上竄下跳的背後，還有一群西方的魅影在其中穿梭。」

文章稱，西方一些別有用心的政客和媒體，頻頻或明或暗對香港事務煽風點火，抹黑香港警方依法維護秩序的做法，向極端暴力份子發出嚴重錯誤信號。

美國總統特朗普曾表示關注香港局勢，希望以人道方式解決，最新表示不會視香港為中美貿易談判的籌碼。（路透社）

稱西方無視自己人權問題 卻指摘中國

文章指出美國佔領華爾街及法國黃背心運動，警方都不斷強化警力，對自己國內暴力行為毫不手軟，卻對香港警方的文明執法極盡污衊；避而不談香港街頭無法無天的暴力行動，卻對香港警隊高度克制、依法捍衛秩序的做法橫加指摘。

文章又批評西方政客面對自己國家種族主義等造成嚴重人權問題輕描淡寫甚至視而不見，卻熱中於對別國的所謂人權問題指手劃腳。

文章為西方一些人企圖堂而皇之地干涉他國內政，遏制別國發展。近日，又有美國政客公然將香港有關問題與中美貿易談判掛鈎，再次暴露了其打人權牌為自己謀私利的「司馬昭之心」。

重申修例是必要及正常的 有人惡意抹黑

而《新華社》亦發表視頻《新華社評論員：「反中亂港」勢力難逃一敗塗地結局》及相關評論文章，表示特區政府政府修例是必要的、正常的。

文章表示，少數別有用心的人和媒體惡意抹黑修例，利用一些香港市民的不了解、疑慮，大肆散播各種危言聳聽的言論，製造社會恐慌。一些人極力煽動蠱惑香港市民參與「反修例」，其真正圖謀無非是要搞亂香港，以香港亂局牽制中國發展大局，乃至把「顏色革命」的水引向中國內地。

評論指出，法治不容挑戰，底線必須堅守。「反中亂港」勢力或能猖狂一時，卻難逃一敗塗地的結局。等待他們的，將是歷史和正義的莊嚴審判。