美中貿易談判小組再次舉行電話會議 庫德洛披露中方意志

美國國家經濟委員會主席庫德洛（Larry Kudlow）在接受採訪時表示美中貿易實務協商小組於8月21日舉行電話會議，並透露中方仍會在9月訪美。

庫德洛認為特朗普於8月21日提出的減税政策不可能在短期實現。（VCG）

路透社8月22日報道，庫德洛在接受採訪時稱，美中貿易實務協商小組在21日舉行電話會談並進行了建設性的討論，中方仍計劃9月赴美進行貿易談判。此前，庫德洛也曾表態稱「美國希望進行協商」，並稱「我們正在準備9月中方談判小組訪美」。

美國總統特朗普（Donald Trump）於8月21 日宣稱，他正在考慮提振經濟的措施，包括降資本利得税，並可能降低工資税。有分析認為，這是特朗普在看到美國經濟因貿易戰不斷遭受嚴重損失後的補救行動。

庫德洛對此表示，這不是為緩解美國經濟在短期內下行的擔憂而考慮出台的政策，而是為長期支持美國經濟增長採取的措施。同時，庫德洛分析稱，短期內降低工資税的措施不大可能實行，但個人所得税和資本利得税有可能降低。

庫德洛還補充說，「短期內實行減税的可能性很低，至少要等到明年大選前後」。

中美兩國於7月30日至31日在中國上海恢復高層貿易談判，但談判沒有取得重大進展，雙方決定於9月在華盛頓繼續談判。 但8月美中貿易糾紛從關税戰演變為匯率戰後，是否重啟貿易談判變得撲朔迷離。

韓國《亞洲日報》8月23日報道指出庫德洛肯定兩國貿易談判小組間取得進展，在此基礎上，雙方將會進行新一輪電話會談。不過，庫德洛沒有提及新一輪電話談判和9月華盛頓談判的具體時間。