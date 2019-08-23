韓國廢除軍情協定後美日紛紛表示失望 中朝最開心

韓國於8月22日宣布不再續簽《韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）》，令日本和美國感到失望，而最大收益者將是中國和朝鮮。

韓聯社8月22日報道，韓國青瓦台國家安保室第一次長金有根於22日在新聞會上表示，政府決定不再續簽《韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）》，並將根據協定規定，在續簽時限內通過外交途徑通知日本政府。

金有根表示，日本政府於8月2日以缺乏互信為由將韓國移出貿易白色名單，韓國政府認為續簽互換敏感的軍事情報協定不符合國家利益。

韓聯社報道稱，韓日將歷史問題擴大至經貿領域的尖鋭對立，令兩國關係將至建交以來最差水平，韓日矛盾陷入無法預測的境地。

文在寅政府此次的強硬舉動出乎外界意料，也引發了日本和美國的巨大擔憂。廢棄軍情協定給美日韓軍事合作蒙上陰影，此前美國海軍陸戰隊司令伯格（David Berg）發出警告稱，協助抵制中國和朝鮮「威脅」的亞洲同盟只要出現一點裂痕，都很令人擔心。

《日本時報》8月23日報道稱，廢棄協定將妨礙美日韓在應對朝鮮、防止武器擴散、半島問題上進行協作，也影響合作應對中國的地區崛起。對日本來說，此舉說明韓國在該地區不是可靠的合作伙伴。

韓國《國民日報》8月23日報道認為，韓美關係僵化或將不可避免。因為這一協定不僅是單純的軍事情報合作，還是韓美日牽制中俄的合作象徵。因此，韓國這樣做等於讓美國佈局的東北亞戰略受挫，日後韓國與美國推動其他協商或協定時，將不得不做出讓步。

韓國YTN電視台8月23日報道指出，不少人認為韓日《軍事情報保護協定》被廢棄，美國最失望，但實際上最失望的應該是日本首相安倍晉三。因為日本可以通過這一協定輕鬆獲取有關朝鮮半島的軍事情報，並以朝鮮為藉口，獲得行使集體自衛權的機會。而協定廢棄對於一直努力推動行使集體自衛權的安倍晉三來說，無異於一次重重的打擊。

《華盛頓郵報》8月22日報道則分析稱，美國總統特朗普（Donald Trump）嘲弄韓國總統文在寅並對其施壓要求韓國多支付防衛費分擔金，因此韓國可能不想聽取美方的意見。

但韓國中斷協定無疑是沒有好處的，三國在監視朝鮮方面的合作破裂只會讓朝鮮得到最大的實惠。

日本前防衛大臣小野寺五典在接受日本《產經新聞》採訪時也表示，「從表面上看起來日美韓同盟關係發生動搖，這可能會向朝鮮和中國傳遞錯誤信號。」