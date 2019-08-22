中日韓外長同意開展「中日韓＋X」合作關係　共同推動區內外發展

中日韓外長會議8月21日於北京古北金鎮召開，三名外長同意雙邊磨擦不應影響三方合作關係，會後三方同意展開「中日韓+X」合作關係，凝聚三國力量，推動與區內外各項領域及國家發展。

王毅、河野太郎與康京和出席中日韓外長會議，討論推動三方合作。（Getty Images）

方案由國家副總理李克強提出，所謂「中日韓+X」是指中日韓共同與第三方的合作方案。意旨是結合三國各自優勢，推動區域內外共同與可持續發展。如今天中日兩國正在泰國投資建基合作，未來將包含中日韓三國共同參與。

合作範圍並不限於投資第三國家，還包括各項如環保、救災、應對老齡化社會等領域。在合作概念文件中，說明三國可協同外交部門，通過對話磋商探討確定合作方式和項目，根據需要舉辦聯合研討會、人員交流與培訓等活動。

韓國外長康京和表示，可透過中日韓三方合作，推進朝鮮半島完全無核化，建立恒久和平，為朝鮮半島以至東北亞和平穩定作出努力。

日韓關係三外長表現不同

日韓外長透過這次會議機會舉行會面，雙方雖然同意繼續對話，但並未有顯著縮窄分歧。三名外長分別談到三國關係時，王毅表示「三國要基於互信加強三邊合作，透過對話化解矛盾」；康京和表示「期待透過三方合作增長雙邊關係」；河野太郎則表示「雙邊關係是三方合作的立足點」，並不相同。

據韓聯社引述消息人士報道，中韓外長均在會議上用上「正視歷史，面向未來」的字眼，但日本外長僅使用「面向未來」，展現三方對歷史事件的價值觀。