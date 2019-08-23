韓國取消軍事協定　安倍晉三：損害兩國互信

韓國8月22日決定中止與日本簽訂的《軍事情報保護協定》。日本首相安倍晉三23日指，韓國的決定損害兩國互信，強調會與美國緊密合作，維持地區和平。

日韓關係自強徵二戰勞工的裁決以來，磨擦逐步加劇。由歷史爭議化為貿易糾紛，最近甚至蔓延至軍事層面。（AP）

安倍對韓國的決定表示遺憾，指責韓國未能遵守承諾，又指日本不希望對美日韓在東北亞地區現時安全局勢下的合作造成負面影響。

防衛相巖屋毅也指，對韓國的決定感到失望，認為對方完成誤判現時安全環境。外務大臣河野太郎亦表示極其遺憾，批評韓國此舉是完全錯誤決定，並傳召韓國日大使南官杓直接提出抗議。

青瓦台國家安保室第二次長金鉉宗反駁，指日本聲稱兩國基本信任已遭破壞，認為韓國再無任何理由維持協定。外交部長康京和22日解釋，由於首爾和東京出現信任問題，因而選擇中止協定。

2016年，韓國時任國防部長韓民求和日本駐韓大使長嶺安政簽署《軍事情報保護協定》（GSOMIA）。簽署協定後，日韓可互相分享相關情報，對日本防範不時試射導彈的朝鮮非常重要。

根據協定內容，若無特別通知，兩國協定每年將在8月24日自動延長。但因日韓關係持續惡化，韓國為回應日本所述的「對韓不信任」，互相把對方從出口白名單中剔除。韓國最終選擇中止協定。