聯合國安理會商討中程導彈問題　美俄互相指責

美國8月18日試射巡航導彈，俄羅斯要求召開聯合國安全理事會會議討論問題。美國和俄羅斯22日在會上互相指責對方退出《中程導彈條約》。

美國國防部8月18日在加州聖尼古拉斯島試射導彈。（AP）

俄羅斯駐聯合國副大使波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）批評美國虛偽，指美國有部份時間持續並故意違反《中程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty ，INF Treaty）。他表示，美國在條約失效後隨即試射導彈便是證據，提到美國地緣政治的野心使大家距離軍備競賽只剩下一步之遙。

美國署理駐聯合國大使科恩（Jonathan Cohen）反斥俄羅斯逾十年前已決定違反條約義務，並部署能夠直擊歐洲目標的陸基巡航導彈。科恩也要求俄羅斯解釋8月8日在白海（White Sea）發生的爆炸事故。他又批評俄羅斯和中國武器發展是安全環境惡化的原因。

中國駐聯合國代表張軍表示，中國軍事政策屬防衛模式，核戰略亦是完全透明，核武庫規模有限，不會構成威脅。他指出，美國利用中國的武器計劃作為退出《中程導彈條約》的藉口是不可接受，也表明中國無意加入美國和俄羅斯組成三方軍控談判。

美國8月2日正式退出《中程導彈條約》。國防部18日試射一枚常規配置的陸基巡航導彈。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）21日批評，美國為莫斯科帶來威脅，揚言會作出回應。