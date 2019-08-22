美防長承認：試射原違禁導彈就是為了遏制中國

美國防部長埃斯珀（Mark Esper）8月21日表示，美國測試了一枚常規陸基巡航導彈，該導彈主要用於遏制中國。該導彈此前受到《中導條約》限制。

據俄新社報道，在被問及美國此次測試是向哪一個國家發出信號，俄羅斯或者中國時，埃斯珀回答稱：「我方要確保在必要限度內具備遏制中國不良行為的實力，有能力對中國實施中程導彈打擊。」

對於俄中哪一國對美國威脅最大的問題，埃斯珀回答說，從長期來看是中國。他說：「中國是我們國防部的頭號重點。按照經濟能力、政治影響和雄心，中國是美國長期遠景中的最大挑戰，甚於俄羅斯。」

美國國防部8月19日發佈聲明稱，美國18日試射了一枚攜有常規彈頭的陸基巡航導彈，導彈飛行超過500公里後精準擊中目標。

值得注意的是，《中導條約》禁止雙方試驗、生產和部署射程500至5,500公里的陸基巡航導彈和彈道導彈。顯然美軍此次測試導彈的射程超出了《中導條約》的規定。

美國在今年2月1日宣布，將暫停履行條約義務，啟動為期6個月的退約程序。作為回應，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月4日簽署命令，暫停履行《中導條約》。8月2日，美國與俄羅斯均宣布《中導條約》正式失效。

對於美國測試新導彈一事，俄羅斯總統普京表示，美國退出《中導條約》是為了試驗新的導彈。

普京表示：「美國人試驗導彈的速度太快，在宣布退出《中導條約》後就馬上進行測試。因此，我們有理由推測，美國在尋求退出條約之前，已經開始進行籌備試驗導彈的工作。」

普京稱，對美國試射巡航導彈的做法感到失望，美國試射陸基巡航導彈的做法不僅違反了《中導條約》，也導致全球特別是歐洲的安全局勢緊張。普京還表示，俄羅斯將對美國測試新導彈的行動採取對等的回應措施。

中國外交部也表示，美國在退出《中導條約》後這麼快就進行此次試射，說明華盛頓方面的意圖是尋求「自我鬆綁」，放手發展先進導彈，謀求單方面軍事優勢。

中方強調，美方此舉勢將引發新一輪軍備競賽，對國際和地區安全形勢產生嚴重消極影響。