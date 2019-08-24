【中美貿易戰】特朗普Twitter發文　首度稱習近平「敵人」

美國總統特朗普（Donald Trump）8月23日首次以「敵人」稱呼中國國家主席習近平。

特朗普推特截圖

中國8月23日宣布對美國750億商品加徵關税後，特朗普在推特（Twitter）上稱「聯儲局可以拿出真功夫」。不過，特朗普隨後又炮轟聯儲局「不作為」，並提出疑問，「我唯一的問題，誰才是我們更大的敵人，鮑威爾（Jerome Powell）還是習近平？」

美國財經新聞台CNBC報道指，從第一眼看，特朗普Twitter的評論不是抨擊這位共產主義領袖，而是在批評這位由特朗普自己任命的聯儲局主席。不過，這也透露了特朗普與習近平的私人關係降到低點。隨着中美貿易戰升級，中美兩國領袖的關係也面臨考驗。

特朗普曾多次稱呼習近平為「朋友」，而習近平6月訪問俄羅斯時，亦指特朗普是朋友，並表示相信特朗普不想完全斷絕與中國的關係。

美國政客新聞網（Politico）7月15日報道，特朗普當天在白宮的活動上稱，「我過去稱習近平是好朋友，現在可能沒有那麼親近」，「我必須擔負國家的責任。」「他是為中國，而我為了美國，這就是我們要走的路」。而在8月初的時候，特朗普在Twitter上提及習近平時，仍然稱為「我的朋友習主席」。

特朗普Twitter截圖

特朗普抱怨中美兩國不平等的貿易關係時，往往會將責任歸咎於美國歷任總統身上。特朗普23日發Twitter時亦表示，過去的美國政府允許中國佔美國便宜，而他作現任為總統，不會再讓這樣的事情發生。