巴西派軍隊撲救亞馬遜森林大火　特朗普：隨時提供協助

巴西亞馬遜森林大火未有減弱迹象，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）8月23日宣布派出軍隊協助滅火，全球多國亦關注這場生態災難，預計24日起在法國舉行的七大工業國（G7）首腦會議會討論有關情況，而歐盟或可能反對與巴西等南美洲國家的自由貿易協議，以此迫使巴西政府實現對環境問題的承諾。

巴西亞馬遜森林大火仍未受控，總統博爾索納羅指火災是當地氣候異常乾燥所致。（Reuters）

博爾索納羅23日發表全國電視講話，表示當地氣候異常乾燥，導致亞馬遜地區火災叢生，他指政府非常關注情況，並會派出軍隊及設備撲救火勢，以及阻止當地非法開採森林的問題。他又指政府會以打擊其他罪案方式處理這種「環境罪行」，但批評發放關於巴西北部虛假消息無助解決局勢。

美國總統特朗普（Donald Trump）同日於Twitter留言，表示剛與博爾索納羅通話，他指兩國關係或比過往更強大，貿易前景亦充滿期待，因此華府已經準備隨時協助滅火。

美國總統特朗普在Twitter表示，願意為協助巴西撲救亞馬遜大火。（特朗普Twitter截圖）

而在G7會議舉行前夕，「主人家」法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）指這場生態災難需要國際社會介入，保障亞馬遜地區的生態多樣化，總統府批評博爾索納羅6月出席二十國集團（G20）會議時否定氣候變化的憂慮是大話連篇。法國和愛爾蘭表示會反對通過歐盟與巴西、阿根廷、烏拉圭及巴拉圭簽訂的自由貿易協議。宥巴西商界人士亦擔心，當時的環保問題或影響加入經濟合作與發展組織（OECD）的機會。