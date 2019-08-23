馬克龍提議G7峰會討論亞馬遜大火 巴西總統：殖民心態

法國總統馬克龍稱亞馬遜雨林火災為國際緊急事件，他提議在七國集團（G7）峰會討論這一事件。巴西總統博爾索納羅稱馬克龍此舉出於殖民心態和個人政治目的。

巴西總統博爾索納羅加快開發亞馬遜雨林的政策飽受爭議。（Reuters）

綜合媒體8月22日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）當地時間8月22日在推特（Twitter）上說：「我們的家園着火了。亞馬遜雨林這個地球之肺正在被大火吞噬，它製造的氧氣佔全球氧氣的20%。這是一場國際危機。」馬克龍還表示：「G7成員，讓我們共同討論這一緊急情況。」

對此，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在推特發文稱：「非常遺憾，馬克龍總統要將巴西和周邊國家的內部事務用於自己的政治目的。在沒有巴西和地區其他國家的參與下，法國總統提議在峰會上討論這個問題是一種在21世紀不合適的殖民心態。」

素有「地球之肺」美譽的全球最大雨林亞馬遜森林正在遭遇史無前例的大火，巴西國家空間研究院（INPE）的衛星數據顯示，截至當地時間8月22日，亞馬遜地區的森林大火已持續燃燒了17天。

歐盟發佈的衛星圖像顯示，大火帶來的濃煙不僅覆蓋了巴西近一半的國土，還擴散到了臨近的秘魯、玻利維亞以及巴拉圭諸國。

INPE8月20日警告：2019年至今，巴西已發生超過74,000起火災，比去年同期暴增83%，打破2013年開始監測以來的紀錄，引發外界關注。

但曾主張大力開發亞馬遜森林的巴西總統博爾索納羅認為，西方國家不該用「環保大於一切」的視角看待他們這些急需以開發提振經濟的國家，甚至指這些大火是環保團體「自導自演」來藉此要錢，並給巴西帶來麻煩。

博爾索納羅自1月宣誓就職以來，其加快開發亞馬遜雨林的政策飽受爭議。

英國廣播公司稱，過去十年來歷屆巴西政府都在努力改變熱帶雨林面積減少局面，包括對毀林行為實施嚴厲罰款。但自今年1月起，亞馬遜雨林遭破壞速度加快。

INPE不久前稱，僅今年6月，亞馬遜雨林被砍伐面積按年增加88%。然而，博爾索納羅認為，INPE的數據不實，且破壞了巴西形象。

對於此次亞馬遜森林大火，巴西環境部長薩列斯（Ricardo Salles）稱火災多發系乾燥天氣、強風及高温引起。分析人士則認為，肆意砍伐才是導致亞馬遜雨林火災不斷的主要原因。