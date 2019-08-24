俄羅斯海上核電廠啟航　環保組織：「冰上切爾諾貝爾」憂慮難解

俄羅斯首座海上核電廠8月23日啟航，準備為北部楚科奇（Chukotka）地區提供電力，但有環保組織對它的安全感到疑慮，形容它是「冰上切爾諾貝爾」，更批評它只是俄羅斯政府的推銷手段。

該座名為「羅蒙諾索夫院士」號（Academik Lomonosov）的海上核電廠長144米，船身塗上象徵俄羅斯國旗的白、藍、紅三色，它在三般拖船的拖曳下離開北極港口摩爾曼斯克（Murmansk），預計需時4至6周駛到5000公里外的與阿拉斯加有一水之隔的楚科奇地區。

海上核電廠「羅蒙諾索夫院士」號8月23日離開北極港口摩爾曼斯克，準備駛到5000公里外的楚科奇地區，為當地民眾供電。（Reuters）

「羅蒙諾索夫院士」號擁有2座核子反應爐，每座發電量達35百萬瓦（MW），它會取代楚科奇自治專區的火力發電廠和逐漸殘舊的核子發電廠，為區內城市佩韋克（Pevek）大約5千名民眾提供電力，屆時成為全球位處最北的運作中核電廠。

俄羅斯有大約200萬人居住於與佩韋克相似的北極圈城鎮，在氣候情況理想下，這些地區只靠飛機或船隻到達，不過由於當地稀土及碳氫化合物藴藏量豐富，因此成為俄羅斯發展經濟的其中一個重點，目前區內佔俄羅斯國內生產總值（GDP）差不多兩成。

環保組織：海上核電廠供電為名，示範為實

海上核電廠理論上可以偏遠地區提供電力，而且無需像建於不宜居住土地上的傳統發電廠一樣花費大量投資，不過環保組織綠色和平（Greenpeace）認為，海上核電廠的風險和成本甚高，以「核子鐵達尼」和「冰上切爾諾貝爾」形容，更質疑「羅蒙諾索夫院士」號不是為了向楚科奇供電，而是向外國潛在買家示範的樣辦。

對於海上核電廠的安全，俄羅斯原子能機構Rosatom強調船隻有能力應對不同的災難情況，當中包括人為或自然災害。克里姆林宮環境及交通問題特別顧問伊萬諾夫（Sergey Ivanov）稱，國際原子能機構（IAEA）的專家在船隻建造時期多次到場巡查，他們並沒有就核電廠的生態安全作出疑慮。