俄羅斯測試火箭引擎爆炸　輻射水平一度上升16倍

俄羅斯8月8日測試火箭引擎時發生爆炸，5名科學家死亡。塔斯社（TASS）報道，意外發生後，北德文斯克（Severodvinsk）輻射水平上升4至16倍。

爆炸中喪生的5名科學家8月12日下葬，俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）總監利哈喬夫（Alexei Likhachev）讚揚他們是「真正英雄」和「國家驕傲」。（AP）

爆炸發生後，國防部起初指，背景輻射水平維持正常，但北德文斯克市政府表示，輻射水平曾一度急升。俄羅斯水文氣象和環境監測局（Rosgidromet）則指，相信輻射水平曾上升最多16倍。環保組織綠色和平（Greenpeace）估計輻射水平曾上升20倍。

遇難科學家的葬禮12日在保密城市薩羅夫（Sarov）舉行。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）總監利哈喬夫（Alexei Likhachev）讚揚他們是「真正英雄」和「國家驕傲」。利哈喬夫指，他們最佳的敬意就是要繼續研發新型武器，深信最終必會成功。

俄聯邦原子能中心科學總監索洛維約夫（Vyacheslav Solovyov）接受訪問時指，研究員正研發利用放射物質製造熱能或電能，又指美國等國家亦正研發「小型核反應堆」，暗示爆炸事件涉及小型核反應堆。