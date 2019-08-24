伊朗運油輪疑駛向土耳其　接近敘利亞

掛有伊朗國旗的阿德里安達裏亞1號運油輪（前稱格雷斯1號）獲直布羅陀放行後，8月24日將目的地定為土耳其的港口，距離敘利亞巴尼亞斯一間煉油廠約200公里。

涉事伊朗運油輪前稱格雷斯1號，之後改名為阿德里安達裏亞1號。（Reuters）

船員更新船舶實時自動識別系統（Automatic Identification System）的目的地為土耳其南部港口城市梅爾辛（Mersin）。船員可以輸入任何地方作為目的地，因此土耳其有可能並非真正的目的地。

船舶追蹤網站海上交通網站（MarineTraffic.com）顯示，阿德里安達裏亞1號（Adrian Darya 1）目前位於地中海西西里（Sicily）南面。按現時速度，預計一週內抵達梅爾辛。

伊朗官媒和官員未有即時確認阿德里安達裏亞1號的最新目的地。土耳其亦未有任何即時回應。

直布羅陀7月4日扣留阿德里安達裏亞1號，指運油輪涉嫌違反歐洲制裁，將石油運往敘利亞。伊朗否認，隨後採取報復行動，7月19日於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）扣留掛有英國國旗的史丹納帝國號（Stena Impero）運油輪。

直布羅陀8月15日決定釋放運油輪，美國16日對運油輪發出扣押令，但仍無阻運油輪18日離開直布羅陀。阿德里安達裏亞1號曾將希臘列為目的地，不過雅典表明拒絕協助運油輪。而伊朗扣押的英國運油輪目前仍未獲釋。