【新聞背後】特朗普要求美企撤離中國　沒有權利卻有手段？

中國8月23日宣布對價值750億美元的美國商品加徵關税後，美國總統特朗普（Donald Trump）在推特（Twitter）連發推文，表示美國不需要中國，要求美企撤離中國。對此，美國各行業迫切想知道，特朗普會否認真對待此事。而特朗普又是否擁有合法權力，下令美企撤離中國？

特朗普8月23日在Twitter要求美企離開中國。（Reuters）

路透社24日報道指，特朗普沒有權力直接要求美國企業離開中國，但是他手上擁有多款「工具」，可以令該言論成真。

（一）加徵關税

特朗普可以通過加徵更多關税，以壓縮在華美國企業的利潤，令他們失去在中國設廠的價值。

特朗普要求美國企業離開中國，重返美國設廠。不過，《華盛頓郵報》24日報道指，鮮有撤離中國的美企返回美國，而是遷往諸如越南及孟加拉等生產成本較低的國家。同時，準備撤離中國的美企發現，難以找到與中國生產環境相匹配的地區。

（二）宣布國家緊急狀態令

喬治城大學法律教授希爾曼（Jennifer Hillman）表示，如同美國對伊朗的制裁令，特朗普可以根據國際緊急緊急權力法（International Emergency Economic Powers Act），實施制裁，阻止資金流向中國。「前提是，特朗普能夠頒合法宣布國家緊急狀態」；「國會可能會終止特朗普頒發的緊急狀態」。

希爾曼表示，即使特朗普成功阻止美國企業未來的資金流向中國，也沒有職權管控美企在華的原有投資。

（三）排除於聯邦採購案

特朗普若要繞過國會，可以對美國企業施加懲罰措施，如將在華生產的美企排除於聯邦採購案。不過，這項措施恐怕會損害美國政府的利益。如同時作為美國最大出口商、國防部主要武器製造商波音公司而言，將造成打擊。

目前，中國的航空市場正在快速增長，預計未來十年會超越美國，成為全球最大的航空市場。波音2018年12月在中國設置了首個737飛機的海外工廠，並視為是戰略性投資，以贏得與歐洲空中巴士的競爭。

（四）1917年對敵貿易法

美國國會在一戰期間通過1917年《對敵貿易法》（Trading With The Enemy Act），當美國進入戰爭狀態，總統有權監督或限制美國與敵國之間的所有貿易。不過學者表示，特朗普不可能會動用這條法律，因為這會激化中美的緊張關係，意味着宣布與中國進入戰爭狀態，是一個激進的手段，需要付出巨大的外交代價。