以色列無人機犯境　黎巴嫩總理稱威脅國家主權

有以色列無人機8月25日墜落在黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，導致真主黨的媒體辦公室嚴重損毀。此舉引發黎巴嫩政府不滿。該國總理哈里里（Saad Hariri）表示，這等於是公然攻擊該國主權以及企圖引起地區緊張局勢。

圖為黎巴嫩真主黨位於首都貝魯特南部重鎮的媒體辦公室，被指來自以色列的無人機在8月25日犯境以及發生爆炸後，有關辦公室玻璃粉碎。（Reuters）

哈里里的辦公室發布聲明，表示正在與該國總統奧恩（Michel Aoun）討論下一步該如何應對「新的侵略」。奧恩指以色列此舉是繼續違反聯合安理會第1701號決議案。

真主黨與以色列曾在2006年開戰，持續33天，現時技術上兩國仍處於交戰狀態。聯合國1701號決議案內容主要是呼籲真主黨與以色列停戰。

真主黨發言人阿菲夫 （Mohammed Afif）表示，一部無人機25日墜落在一建築物的樓頂。真主黨的媒體辦公室正是在這由幢樓房內。他說第二部看來也是來自以色列的無人機在不足45分鐘內來到，應是用於搜索第一部無人機。但它在空中爆炸並墜落，導致媒體辦公室被嚴重破壞。

此事發生前數小時前，以色列確認對敘利亞發動空襲，搗破駐守於大馬士革的伊朗軍隊的無人機襲擊行動。行動內容被指是計劃對以色列發動無人機襲擊。 以英國為基地的敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，空襲中有兩名真主黨成員，一名伊朗人以及兩名身份不明人士死亡。