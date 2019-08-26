特朗普威脅就貿易戰宣布國家緊急狀態　姆努欽稱特習已成敵人

美國總統特朗普（Donald Trump）8月25日表示，如果他願意的話，他可能會宣布升級美中貿易戰，作為國家緊急事件。美財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，特朗普如果宣布國家緊急狀態，他可以下令企業從中國撤出。姆努欽說，特朗普與習近平在貿易問題上已經是敵人。

中美之間在貿易等問題上呈現漸行漸遠之勢。（Reuters）

宣布國家緊急狀態？

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月25日報道，美國總統特朗普25日在談到美中貿易戰時說：「從很多方面來說，這是一個緊急情況。」

特朗普說：「我可以宣布國家進入緊急狀態，我認為，當他們（中國）盜竊和竊取知識產權，每年損失3,000億到5,000億美元的時候，當我們多年來每年損失近一萬億美元的時候。」

但特朗普補充說，他目前並沒有宣布國家緊急狀態的計劃。

特朗普說：「事實上，我們現在和中國相處得很好。我想他們比我更想達成協議。我從關税中得到了很多錢，數十億美元。我們從未從中國得到過10美分，所以我們將拭目以待。」

8月23日，特朗普宣布，他將於10月1日起，將2,500億美元中國產品現有關税從25%上調至30%。此外，從9月1日起，將對另外3,000億美元的中國商品徵收15%的關税，而不是10%。

後悔未徵收更高關税

8月25日早些時候，當被問到是否需要重新思考23日升級對華貿易戰的舉動，特朗普說：「是的。我對每件事都有新的想法。」

但數個小時後，8月25日上午，白宮發佈聲明稱，特朗普上述言論的意思是他希望對北京徵收更高的關税。

白宮女發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）在聲明中稱，特朗普的回答被嚴重誤解了，特朗普總統的回答是肯定的，因為他後悔沒有徵收更高的關税。

據英國路透社25日報道，美國財政部長姆努欽表示，特朗普如果宣布國家緊急狀態，他可以根據國際緊急狀態經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act），下令企業從中國撤出。

姆努欽說，特朗普的確希望美國企業開始將投資從中國轉移，稱在美中貿易戰曠日持續的情況下，美國企業的日子將好過一些。

姆努欽說：「我們希望他們（中國）成為尊重我們、公平貿易的貿易伙伴。」

但特朗普25日表示，他目前沒有採取這一步驟的計劃。

特朗普與習近平在貿易上已是敵人

姆努欽說，特朗普仍然試圖迫使中國做出讓步。

姆努欽說，特朗普與中國國家主席習近平現在在貿易問題上是「敵人」，雖然在其他方面有着良好關係。

姆努欽說，習主席仍然是特朗普的朋友，但是在金融與貿易等問題上，「我們已經成為敵人」，「我們並未取得進展」。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）對哥倫比亞廣播公司（CBS）說，沒有想到北京會對美國最新一輪關税行動做出報復行動。