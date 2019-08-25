應對貿易戰能力受質疑　特朗普團隊看清痛苦真相

美媒稱，特朗普經濟團隊應對貿易戰的能力受到了分析師們的質疑，白宮的政策率性而為，無視市場運作規律，而事實證明，經濟並不受白宮控制。

在對外貿易政策上，特朗普被指一意孤行。（Getty）

美聯社8月23日刊文稱，美國歷屆總統一般上選擇招攬頂尖學者、商界領袖或經驗豐富的官員作為經濟顧問，可是特朗普（Donald Trump）卻不同，他更看重的是經濟團隊成員是否效忠於他，經濟治理才能反而是其次。

因此，有分析師質疑特朗普的經濟團隊是否有能力應對中美貿易戰。然而，即使他們能夠勝任，特朗普也未必會聽取他們的意見。

知情人士透露，北京時間8月23日，中國公布對750億美元美國進口商品加徵關税後，特朗普當天立即召集他最信任的經濟顧問團商討對策。

美聯社歷數了特朗普的經濟團隊成員，其中最具代表性的是，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）——從房地產危機中發大財後轉而當好萊塢電影製片人，以及白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）——支持加徵關税的看法不屬於經濟主流。

曾擔任美國前總統奧巴馬（Barack Obama）經濟顧問的芝加哥大學經濟學家古勒斯比（Austan Goolsbee）指出，在經濟充滿不確定性的時候，總統擁有一支強大且足以信任的經濟團隊很重要。「不過特朗普向來不聽取經濟學家的意見，所以他的經濟團隊內有誰，或許根本都無所謂。如果現在正值經濟嚴重衰退，這想起來就令人感到害怕。」

單單是經濟放緩就足以影響特朗普的連任選情，特朗普深知這點，所以他指示經濟團隊成員頻頻在電視上吹噓經濟形勢大好。特朗普自己也一再堅稱其經濟政策沒問題，問題出在美聯儲（Fed）降息太慢。

美國國會預算辦公室前主任霍茲伊金（Douglas Holtz-Eakin）說，特朗普領導的白宮在執行經濟政策方面，似乎即興而為，而當前的經濟形勢卻讓特朗普意識到市場經濟鮮少聽從指令。「他們正在了解痛苦的真相，即經濟不受白宮管控。這裏是美國，而經濟是個獨立運行的多面性龐然大物。」

中美貿易戰持續一年多，對美製造業造成了傷害，阻礙了全球經濟增長，損害了出口銷售。原材料成本上升的壓力凸顯，美國8月PMI跌破了50的榮枯線。美聯儲8月15日公布的數字顯示，7月份美國工業生產下滑0.2%，其中製造業產出下降0.4%，自2018年12月以來製造業降幅已超過1.5%。

然而，特朗普8月23日再次宣稱美國經濟強勁，只是假新聞傳媒和民主黨嘗試說服別人，指美國即將陷入衰退。特朗普還持續將矛頭指向美聯儲，多次要求減息。