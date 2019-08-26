G7峰會據報多項議題現分歧

七大工業國集團（G7）峰會在法國舉行，多國領袖在會議上出現分歧，並已知將不會發表共同宣言。

特朗普，馬克龍及安倍晉三等七國領袖及參加者在會上共同合照。（路透社）

G7峰會涉及多項議題，包括中美貿易、俄羅斯及伊朗核問題等。英國《衛報》引述消息人士報道，當地25日晚上舉行的晚宴上氣氛緊繃。美國總統特朗普提出應重新邀請俄羅斯參加G7，但遭多個領袖反對。

同時，多個領袖同意中國在系統上有缺失，但應從各個層面上處理，而非依賴貿易戰。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在24日峰會開幕前發表講話時，表示貿易緊張局勢對全世界都是有害；英國首相約翰遜亦在25日表示英國「並不喜歡貿易戰」。

但特朗普在25日向記者表示「各國都尊重貿易戰」，他在24日被問及有無後悔與中國的貿易戰升級，他稱自己對每件事都會重新考慮。

會上伊朗外長扎里夫亦突然抵達會場，與馬克龍及法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）會晤。但特朗普未有和扎里夫會晤，扎里夫亦在數小時後離開。

馬克龍表示不容許伊朗擁有核彈，但同時不希望緊張局勢升級；德國總理默克爾則表示應把握一切機會。特朗普則稱未有討論相關議題，僅稱美國會有自己的對應方法。

法新社報道指，G7峰會後將不會發表共同聲明，但馬克龍表示，G7峰會領袖一致同意協助救援亞馬遜雨林大火，及事後復修雨林工作。