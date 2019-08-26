G7峰會法國小心繞開貿易話題　美反指馬克龍令特朗普難堪

在法國比亞里茨舉行的七國集團（G7）峰會期間，特朗普與馬克龍貌似相談甚歡，但美國政府官員卻指責馬克龍故意引導G7避談貿易問題，試圖孤立特朗普。

特朗普（左）與馬克龍共進午餐，兩人相談甚歡。（VCG）

綜合媒體8月25日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）8月24日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）共進了午餐時表示，他與馬克龍「有許多共同點」。特朗普還特別要求25日上午舉辦一場特別會議，來討論全球經濟問題。在隨後的一次記者會上，特朗普談及馬克龍時態度「非常友好」，並以「朋友」稱呼馬克龍。

但面對本屆G7「打擊不平等現象」的會議主題，美國高級政府官員卻表示了不滿，他們認為會議過分關注強調氣候變化、收入和性別平等以及非洲發展等話題，並且旨在凸顯與特朗普政府的分歧，會使特朗普難堪。

他們指責法國方面無視美方想將議題重點放在國家安全和經濟放緩上的請求，並表示，馬克龍是故意偏離了會議的長期使命，以破壞G7機制。

美國國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）公開抨擊道：「法國希望G7對這些核心經濟問題保持沉默。」他批評法國人專注於「政治正確的老套話題」，並表示G7已經處在迷失方向的風險中，因為 「貿易和全球經濟得到了冷遇」。

事實上，馬克龍為使G7衝突最小化已經頗費心思。在8月21日的記者會上，馬克龍宣布今年峰會或將取消發佈聯合公報的環節，將時間更多花在領導人閉門會議的討論中。

但美國方面對此並不領情，美國高級政府官員稱，法國「幾個月前」就決定不再發表聯合公報， 「這樣做是為了安撫馬克龍的陣營和國內民眾」。

中國對外經濟貿易大學法國經濟研究中心主任、金融學教授趙永升表示，這次峰會主題確實法國色彩濃厚，但馬克龍事實上是想避免討論分歧巨大的貿易問題，他並不想重演去年加拿大渥太華峰會上不歡而散的尷尬場面。

法國國際關係與戰略研究院（IRIS）副院長馬特麗（Sylvie Mattely）表示，2019年法國擔任七國集團輪值主席國，馬克龍非常重視比亞里茨峰會，而且把有所作為的機會遞交給美國總統。在沒有更多選擇的情況下，馬克龍對待特朗普的辦法是無論如何也要讓他多次出現在多元化談判的桌面上。

馬特麗還指出，他知道，特朗普在不在場不重要，但很多事情沒有美國是做不成的。馬特麗說，在很多國家領導人向特朗普背過身時，法國總統卻盡力成為他的朋友、尊重他、傾聽他的意見、重視他。

貿易問題的確是全球當下最嚴重的問題，此次G7峰會避而不談的確偏離現實。但是，法國小心翼翼地繞過敏感詞安排議程，也是因為美國確實與其他G7經濟體貿易摩擦不斷。

為了報復法國對全球科技巨頭的數字服務税，特朗普在G7峰會前夕再次威脅對法國葡萄酒「以前所未有」的程度加徵關税。對此，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）姿態強勢，他在8月24日的記者會上稱，如果美國對法國徵收關税，歐盟將對此回報反制措施。

8月20日，特朗普再次將抨擊矛頭指向歐盟，稱只要對歐盟汽車徵税，美國就能得到想要的一切。除了對德國汽車出口的不滿，特朗普對即將離任的德國總理默克爾（Angela Merkel）也毫不剋制。他不僅將與默克爾的一對一會面安排在最晚的8月26日，還在出發前抱怨德國對債務的「零利率」政策，並稱美國「一直在支付利息」。

加拿大更是早已向特朗普做出讓步。由於特朗普認定《北美自貿協定》部分條款讓美國「吃虧」，加拿大在2018年底與美國重新簽訂了《美墨加貿易協定》。加拿大不但將汽車原產比例由62.5%提高到75%，還同意向美國開放國內3.5%的乳製品市場。

鑑於美國與其他G7經濟體之間在貿易問題上的重重矛盾，峰會前夕外界一直關注特朗普是否會再次成為「攪局者」。正如美國《華盛頓郵報》的評論所稱，G7年度峰會的首要目標已不是要取得什麼重大的突破，而是防止美歐等大國間的矛盾進一步升級，甚至「發生新的意外」。