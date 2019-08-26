特朗普：朝鮮試射不違反協議　美韓軍演浪費金錢

美國總統特朗普在七國工業國集團（G7）峰會上，談及朝鮮問題。特朗普重申朝鮮試射武器未有違反協定，並指美韓軍演是浪費金錢。

特朗普與安倍晉三會面時談及朝鮮及韓國問題。（路透社）

稱人人活在導彈世界

特朗普與日本首相安倍晉三舉行會談時，談及朝鮮問題。特朗普稱他對朝鮮多次試射感不滿，但稱發射「不違反任何協定」。

特朗普對在場記者表示，金正恩未有核試，只是試射短程的武器：「很多國家都會試射短程導彈，不只有朝鮮。我們都活在導彈世界，不論你喜歡與否。」

特朗普8月23日在前往法國出席G7峰會前，亦表示過同樣說話，僅稱金正恩「很愛試射導彈」，否定試射違反協議，淡化朝鮮頻繁試射導彈事件。

安倍的表態與特朗普不一樣，安倍則表示發射短程彈道導彈是違反聯合國協議，但緊接就表示日本將經常與美國緊密合作。

再稱美韓軍演是浪費金錢

另外，特朗普亦提及他在8月初收到金正恩的信件，特朗普指金正恩在信中透露了對美韓軍演的不滿。

特朗普表示他曾向所有參謀表達過意見：「我不想去介入事件，但我想這是完全浪費金錢的行為。」

特朗普過去亦曾提及過類似話題，指美韓軍事演習浪費金錢，要韓國、日本、北約等負擔更多美國軍費。

日本放送協會（NHK）報道，美日未就近日韓國中止與日本簽署的《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）作討論。