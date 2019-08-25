G7峰會談經濟增長放緩與貿易　特朗普勢成眾矢之的

七大工業國（G7）峰會8月24日起，一連三日在法國西南部沿海城市比亞裏茨舉行。在全球貿易緊張以及經濟增長放緩的情況下，挑起貿易戰烽火的美國總統特朗普勢成眾矢之的。「作客」歐洲的他，可能要單打獨鬥。

美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大及日本七大工業國領袖齊集法國，經濟問題是他們需要加碼討論的議題之一。英國首相約翰遜（Boris Johnson）8月24日便說：「世界貿易狀況將是G7峰會的優先問題。我非常擔心目前的走勢，擔心保護主義的增長以及我們看到的關税。」

被問及會否勸特朗普停止對華貿易戰，約翰遜回答說「肯定會」，「別忘了英國可能會受到牽連」。這段說話，正好反映各國對目前全球經濟的憂慮。

G7峰會：美、英、法、德、意、加、日七大工業國領袖齊集法國，全球經濟問題將成焦點。（AFP）

中美貿易戰

中國8月23日宣布向750億美元的美國商品加徵關税。美國總統特朗普隨即回擊，再次追加關税，並首度以「敵人」形容中國國家主席習近平。

這一來一回反映世界兩大經濟體之間貿易爭端升級。中美貿易戰威脅全球經濟，世界許多國家與中國經濟關係密切，貿易鬥爭不但損害美國出口商及製造商，亦傷害其他國家經濟。

G7峰會：美國總統特朗普在全球掀起貿易烽火，英國首相約翰遜指，會勸特朗普停止對華貿易戰。（AFP）

美國與各國貿易糾紛

美國與G7其他國家的貿易烽火亦備受關注。法國7月通過向Facebook、亞馬遜和Google等科技巨擘徵收3%數碼税。特朗普啟程前往法國出席峰會前聲稱，如果法國開徵數碼税，將以前所未見的形式向法國紅酒徵税。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）回應指，若特朗普為政治理由徵收關税，將對全世界構成危機，歐盟將採取同樣手段回應。此外，白宮將於11月決定是否對歐洲汽車業徵收關税。

G7峰會：G7峰會上，東道主法國總統馬克龍笑容滿面，反觀特朗普的表情似乎有點不開心。（AFP）

貿易問題致經濟增長放緩

國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）8月24日直言，隨着時間推移，愈來愈難尋找全球經濟增長亮點。她說：「全球經濟增長疲弱，我們將之形容為『脆弱』。（全球經濟）有很多下行風險，一直引起我們注意的風險是在貿易方面。」

美國國債收益率曲線倒掛（即短期債券收益率高於長期債券收益率），加劇投資者對經濟衰退的擔憂。一直以來，美債收益率曲線倒掛，都被視為經濟衰退的領先指標。過去50年的7次衰退前，收益率曲線無一例外地出現了倒掛，可見市場擔心全球經濟衰退不無道理。

金融市場緊張不安，或多或少影響消費者信心。美國8月密歇根大學消費者信心指數初值跌至92.1，低於預期，亦是2019年1月以來最低。

特朗普的「經濟牌」

分析認為，特朗普宣布對部分消費者商品的關税將推後到12月15日開始徵收，是為避免對進入假日季的消費者造成影響。

分析又指出，特朗普應對國內經濟下行的兩大法寶，就是減税及減息。這解釋了為何他不時批評聯儲局減息步伐緩慢；又曾在8月20日指出，一直在考慮通過「多種減税方案（Various Tax Reductions）」來刺激經濟。

特朗普上述言論及做法，正好反映他承認關税對經濟及消費者影響。美聯社引述分析指出，特朗普明白「經濟牌」會是他爭取連任的關鍵。特朗普計劃在G7向各國領導人施壓，以刺激美國及全球全球經濟增長，並希望日本、歐洲及加拿大能開放市場予美國。

他與各國領袖在貿易及經濟的爭論，將繼續成為焦點。