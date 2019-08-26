以色列空襲敘利亞境內伊朗目標　軍方：阻無人機攻擊

以色列8月24日向位於敘利亞境內的伊朗武裝分子發動空襲，該國軍方發言人孔里庫斯（Jonathan Conricus）25日表示，他們打算使用載有炸藥的「無人機殺手」（killer drones）攻擊以色列地區，以軍此舉是為了阻止國家被轟炸。

以色列軍方發言人孔里庫斯表示，以色列空軍24日晚已阻止聖城軍（Quds Force）從敘利亞出動「無人機殺手」，向以色列目標發動攻擊的企圖。

聖城軍是隸屬伊朗革命衛隊（IRGC）的一支海外特種部隊。

孔里庫斯說，以軍鎖定聖城軍以及什葉派民兵的目標及軍事設施，朝敘利亞首都大馬士革（Damascus）東南面的阿格賴巴（Aqraba）發動攻擊。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）25日在Twitter向伊朗發出警告稱，該國軍方不會放過他們。