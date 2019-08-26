特朗普稱中國致電美方代表要求談判 胡錫進闢謠

中美貿易戰8月23日再次升級，美國也採取了反制措施，特朗普8月26日說，中國打電話給美國求和，但是中國方面說，並沒有這回事。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進8月26日在社交網絡推特（Twitter）上說：「據我了解，中國和美國的高級談判代表近期並沒有通話。雙方一直在技術層面保持溝通，但是這並沒有美國總統特朗普（Donald Trump）所說的重要性。」

胡錫進還說：「中國沒有改變立場。中國也不會屈服於美國的壓力。」

與此同時，中國外交部發言人8月26日也否認了相關通話。有記者問：「特朗普總統在G7峰會上稱，我們周末與中方進行了兩次通話，他們想達成協議。我們將很快和中方認真地磋商並達成協議。相比於上週，特朗普總統此次表態非常積極和友好。中方是否歡迎美方這一最新表態？你能否介紹雙方經貿團隊在過去12個小時的溝通情況？中方是否仍願與美方達成協議？」

對此，發言人耿爽回應說：「對於美方提到的周末通話，我沒有聽說過。我能告訴你的是，中美在經貿領域存在的分歧應該通過對話協商加以解決。美方進一步提高對中國輸美商品關税税率，嚴重違背兩國元首大阪會晤共識，踐踏多邊貿易規則，損害中美兩國利益，威脅全球產業鏈供應鏈安全，拖累國際貿易和世界經濟增長，完全是損人害己，絲毫不具建設性。」

據悉，中美貿易談判5月份破裂，雙方在協議草案的很多內容上有分歧。6月底的日本大阪「習特會」雖然重啟了貿易談判，但是後續的談判並沒有取得突破。美國8月1日宣布將對另外3,000億美元的中國商品徵税，分兩批徵收，一批於9月1日開始生效，另外一批於12月15日生效。

中國方面北京時間8月23日做出了回擊。中國國務院關税税則委員會網站8月23日發聲明稱，中國將對原產於美國的5,078個税目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關税，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。

貿易戰迅速升級，特朗普8月23日在推特上宣布，美國將在10月1日將2,500億美元中國商品的現有關税從25%提高至30%，他還說，定於9月1日生效的另外3,000億美元中國商品的關税將從10%升至15%。

但是特朗普8月26日在法國出席G7峰會的時候對記者說，中國打電話給美國的代表，說要談判。特朗普還說，這是他首次看到中國想要達成一份協議。