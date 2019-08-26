特朗普談中美無協議後果 稱讚劉鶴用詞很棒

中美貿易戰近來再次升級，美國總統特朗普8月26日在法國出席G7峰會時多次談判貿易戰。

8月26日，特朗普（Donald Trump）在法國會晤德國總理默克爾（Angela Merkel）舉行了會晤，雙方還共同會見了記者。

當被問到是否有可能推遲或取消原定的對華關税時，特朗普說：「一切皆有可能。我們正在進行非常有意義的對話，我認為，比任何時候都要有意義。中國是一個偉大的國家，我認為習近平主席是一個偉大的領導人。」

特朗普還說，中國失去了很多就業崗位，想要看到一個「理智的解決方案。」他還說：「在達成協議上，我們處在有利的地位。要簽署一個對任何人都公平的協議。」

而在場的默克爾則說，達成協議符合中美兩國的利益。

隨後，特朗普又會見了印度總理莫迪（Narendra Modi），兩人也共同會見了記者。特朗普談到了中國國務院副總理劉鶴的相關表態。劉鶴北京時間8月26日說，願意以冷靜的態度通過磋商和合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。貿易戰升級不利於中國、不利於美國、也不利於全世界人民利益。

對此，特朗普說：「冷靜，用這個詞非常好。我並不常用這個詞語。」

但是，特朗普隨後也說，如果美中沒有達成協議，他想要看到美國公司離開中國。如果達成了協議，他不會希望這樣。

與此同時，特朗普當天還在社交網絡推特（Twitter）上說：「非常令人尊重的一個事實，那就是習近平主席和他的代表們想要『冷靜解決問題』。他們願意站出來，如此準確地陳述事實，真是令人印象深刻。這也是為什麼他是一個偉大的領導人，代表一個偉大的國家。對話在繼續！」

據悉，中美貿易戰23日再次升級，中國宣布將對美國價值750億美元的商品徵税，美國也宣布提升對華5,000億美元商品的徵税比例，特朗普要呼籲美國公司離開中國。